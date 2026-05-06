Ribeira acoge una jornada para atraer a la juventud al sector del mar

Cartel del encuentro Cedida

En el marco del proyecto de cooperación "Relevo Xeracional: O Futuro do Mar", Ribeira acoge este jueves una jornada que pone el foco en la necesidad de atraer a la juventud al sector y en como hacerlo de manera efectiva. El encuentro será en la Escola Oficial Náutico Pesqueira a partir de las 17 horas, y es necesaria inscripción previa.

La cita reunirá a representantes de la administración, organizaciones pesqueras, centros educativos y profesionales del sector que, en vez de hacer un diagnóstico de la situación actual, se centrarán más en el impulso de propuestas concretas.

Así, la jornada abordará cuestiones como el fomento de la Formación Profesional Dual como vía real de acceso al empleo en el mar; el análisis de experiencias de éxito en Galicia, en el resto del Estado y en Europa; y la presentación de casos reales de empresas y profesionales que ya están protagonizando el relevo generacional.

También, uno de los momentos claves del encuentro será la proyección de piezas audiovisuales del proyecto, que recogen testimonios directos y vivencias reales vinculadas al relevo generacional, contribuyen a visibilizar oportunidades y romper estereotipos sobre el trabajo en el mar.

El proyecto

'Relevo Xeracional. O Futuro do Mar' es una iniciativa impulsa por los Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) de Galicia, en colaboración con el GALP del País Vasco y financiado por la Consellería do Mar y el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura.