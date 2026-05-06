La playa de Coroso recupera la Bandera Azul

En el arenal ondea también la Bandeira Verde de Galicia Cedida

La playa de Coroso volverá a lucir este verano la Bandera Azul después de que el Concello de Ribeira optase por concurrir a la recuperación de esta distinción que otorga la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) como garantía de calidad de las aguas, gestión ambiental y servicios para las personas usuarias de los espacios marítimos. Así, Coroso pasa a formar parte de las 118 playas gallegas reconocidas.

En esta línea, la alcaldesa, María Sampedro, manifiesta que "cumprimos co noso compromiso de traballar para o reforzo dos atributos deste areal urbano para conseguir esta distinción e, en consecuencia, para o desfrute de bañistas e persoas que practican deporte na contorna. Optamos por portenciar tódalas calidades das que goza esta praia, un dos recursos turísticos naturais por excelencia de Ribeira.

Más insignias

Por otro lado, el municipio también obtuvo a finales del año pasado -y por cuarta vez consecutiva- la Bandera Verde de Galicia que concede la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático por las buenas prácticas ambientales y de protección y conservación del paisaje. Este galardón ondea también en el paseo marítimo de la playa de Coroso.

Este reconocimiento se fundamentó en diez proyectos que se basan en la ordenación del territorio; la protección del medio ambiente y del paisaje; el cambio climático y la eficiencias energéticas; la gestión responsable de los residuos; y acciones de sensibilización y comunicación.