La ANPA Santa Uxía de O Grupo celebra el Día das Letras Galegas con animación, juegos y música

La directiva de la entidad durante la presentación de la actividad Cedida

La ANPA Santa Uxía del CEIP O Grupo de Ribeira organiza para el próximo viernes 15 de mayo, en el patio exterior del centro educativo, una jornada de celebración para conmemorar el Día das Letras Galegas, desde las 17 hasta las 20:30 horas, con diversas actividades de animación, juegos y música para jóvenes de entre tres a trece años.

La cita incluye merienda, hinchables, obradoiros de globoflexia, chapas conmemorativas, juegos populares y una actuación de Pakolas a las 19:30 horas.

La actividad es gratuita para socias y socios de la ANPA Santa Uxía. Los demás asistentes deberán pagar una entrada de cinco euros en la propia actividad al personal de la directiva. Sin embargo, será posible asociarse durante la celebración y entrar gratis si alguien está interesado en hacerlo.

Es la primera vez que la entidad organiza una actividad de esta clase para celebrar el Día das Letras Galegas, que este año está dedicado a Begoña Caamaño. Asimismo, continuará colaborando en la conmemoración de la jornada en horario escolar, como en años anteriores.

Esta actividad cuenta con la colaboración de la Diputación de A Coruña en su línea de subvenciones anuales, y también del propio centro educativo.