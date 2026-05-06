La alcaldesa de Ribeira y el conselleiro de Educación abordan la mejora de los centros educativos

La primera edila ribeirense y el representante de la Xunta reunidos Cedida

La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, se reunió esta semana con el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidad y Formación Profesional, Román Rodríguez, para abordar la mejora de las infraestructuras de los centros educativos del término municipal.

En este sentido, el representante de la Xunta de Galicia informó de que empezarán en breve con la redacción del proyecto de rehabilitación integral del CEIP O Grupo con el objetivo de que “este colexio goce dunhas instalacións en óptimas condicións, pois, ademáis, é o que reúne maior número de alumnado do noso tempo municipal”, en palabras de la primera edila. Una vez se cuente con el proyecto final, se continuará con todo el procedimiento para llevar del papel a la realidad las obras a acometer.

Además, este mismo mes está previsto licitar el ascensor para el colegio de Olveira por un importe de 77.000 euros, una medida para combatir las barreras arquitectónicas y garantizar la accesibilidad en el interior del edificio.

Posteriormente, se sumó al encuentro de trabajo el director del CIFP Coroso, Antonio Teira, para evaluar asuntos relacionados con la celebración del 50 aniversario de este centro educativo.