El colegio de Artes organiza una jornada de convivencia con otros centros para conmemorar las Letras Galegas

El estudiantado durante la función Cedida

Alumnado de las Escuelas Infantiles de Caamaño y Carballosa, así como parte de estudiantado del CEP de Carreira, fueron invitados este miércoles al colegio de Artes para vivir una jornada adelantada en conmemoración al Día das Letras Galegas. De esta manera, los jóvenes presenciaron una obra en homenaje a Begoña Caamaño y disfrutaron de una merienda en común.