Adjudicada por 31.823 euros la iluminación del mirador-punto de interpretación del paisaje en Punta do Castro, en Castiñeiras

Composición sobre cómo quedará iluminada la antigua fábrica de salazón ubicada en la parroquia de Castiñeiras y que se transformará en mirador-punto de interpretación del paisaje

Después de que el domingo se publicó que el Ayuntamiento sacó a contratación la ejecución de la iluminación del mirador-punto de interpretación del paisaje en Punta do Castro, y de que se indicase que antes de acabar este lunes se cerraba el plazo para presentar ofertas, horas después se tuvo conocimiento de su adjudicación a Montaxes Eléctricas Noroeste SL por 31.823 euros, lo que equivale a una rebaja de 126 euros (-0,39%), importe más ventajoso de las tres licitadoras -las propuestas de las otras dos empresas fueron de 31.888,34 y de 31.948,84, es decir, rebajas de 60,62 y 0,12 euros, y tiene mes y medio de plazo de ejecución.

Se trata de una intervención, en la que se instalarán cuatro proyectores led de alta eficiencia, uno de los cuales irá incrustado en un banco de piedra de granito silvestre, y que para el Gobierno local supondrá un valor añadido a la visita al conjunto arquitectónico de la antigua fábrica de salazón, integrando la iluminación como herramienta fundamental para la comprensión espacial, histórica y material del lugar.

El Ayuntamiento de Ribeira persigue completar con una adecuada iluminación la infraestructura resultante de la ejecución de las obras del proyecto de ‘Fábrica de salazón. Diseño y construcción de un mirador-punto de interpretación del paisaje en Punta Castro’ y que, con un plazo de ejecución de tres meses, fue adjudicada hace algunas semanas a Sonense de Granitos SL por 136.656 euros, al ser la oferta económica más ventajosa de las dos que llegaron al proceso final.

Para iluminar correctamente ese citado inmueble que será restaurado, la Administración local ribeirense sacó a contratación por un presupuesto base de licitación de 31.948,96 euros el referido proyecto para su iluminación, de cuya redacción se encargó el estudio Costas Pedrós Arquitectos SLP, tras resultar adjudicatario de ese contrato menor por un importe de 3.146 euros, que debió elaborar en siete días.