Unas 300 personas participaron en la celebración del '´Día dos Avós' en el colegio 'Sagrado Corazón de Jesús' de Castiñeiras

Alrededor de 300 personas participaron en la fiesta que se desarrolló en el centro educativo de Castiñeiras para celebrar una nueva edición del 'Día dos Avós' Cedida

El colegio ‘Sagrado Corazón de Jesús’ de Castiñeiras celebró la novena edición del ‘Día dos Avós’, que consistió en una jornada de confraternidad en las instalaciones del propio centro educativo ribeirense, y que contó con la asistencia de unas 300 personas, entre alumnado, familiares y profesorado, involucrando de ese modo a su comunidad educativa. La fiesta estuvo animada con la música de pandereteiras y baile tradicional, que hicieron que los estudiantes pudieran conocer y apreciar la cultura regional y los mayores se animasen a tocar el pandeiro.

Para rematar, tuvo lugar una degustación, que estuvo organizada por la AMPA del colegio, y que se desarrolló en un ambiente distendido, entre conversaciones, risas y abrazos. “Foi unha tarde sinxela, pero chea de significado, na que se puxo en valor o papel fundamental dos avós: mestres de vida, contadores de historias e gardiáns das nosas raíces. Sen dúbida, unha celebración para lembrar e repetir”, concluyeron desde la Dirección del ‘Sagrado Corazón de Jesús’.