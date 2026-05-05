Un convenio por importe 9.000 euros permitirá la atención de los gatos abandonados por parte de Callejeros Barbanza en Ribeira

El concejal de Benestar Animal, Eladio Muñiz, y el presidente de la entidad protectora de animales, Juan Blanco, suscribieron el acuerdo esta mañana

El Ayuntamiento de Ribeira acaba de firmar un nuevo convenio de un año de duración por importe de 9.000 euros en materia de bienestar animal con Callejeros Barbanza, para que dicha entidad se haga cargo de la recogida, atención veterinaria, hospedaje y esterilización de gatos abandonados. En el acto en el que se suscribió ese acuerdo participaron el concejal de Benestar Animal, Eladio Muñiz, y el presidente de la referida asociación protectora de animales, Juan Blanco.

El edil ribeirense manifestó que "Callejeros Barbanza desenvolve un traballo exemplar na atención e protección dos animais, así como na promoción da tenza responsable, polo que o Concello de Ribeira estará ao seu carón para facilitar as tarefas cotiás centradas, nesta vez, nos gatos”. En este sentido, desde la Administración local indican que pone especial atención en continuar con la realización de campañas de control poblacional de colonias felinas bajo el método CER, es decir, de captura, esterilización y retorno. Por ello, Muñiz explicó que se llevará a cabo la “esterilización, chipeado e profilaxe" de los mininos.