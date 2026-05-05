La Asociación de Veciños de Carreira plantea “reinventar” la prueba popular de A Guía ante la continua bajada de los inscritos

El concejal Álex Vidal acompañó a varios miembros de la entidad vecinal en la presentación del cartel del evento Chechu Río

La Asociación de Veciños de Carreira organiza un año más la Carreira Popular Virxe da Guía, que alcanza su 21ª edición y que vuelve a hacerse coincidir con el 17 de mayo, Día das Letras Galegas, una fecha muy señalada para la comunidad autónoma. Su secretario, Moncho Sampedro, advirtió durante el acto de presentación oficial de ese evento que se está registrando una disminución en las inscripciones, precisando que “non sabemos se é que está desfasada ou os atletas prefiren vir a facer unha boa marca e o kilómetro final en subida non llelo permite. Pero, se queremos que siga adiante no futuro, hai que darlle unha volta”, por lo que se plantean que se debe “reinventar”.

También destacó que la importancia de la colaboración del Ayuntamiento ribeirense, “pois sen ela resultaría inviable facer esta carreira popular”, así como de los colaboradores, pues la cuota simbólica de las inscripciones es “insuficiente”. El concejal de Deporte, Álex Vidal, que puso en valor la labor desarrollada por dicha entidad vecinal, “que segue a traballar a prol da súa parroquia”, reafirmó el apoyo municipal a esta prueba emblemática.

Desde la organización de la prueba se indicó que la inscripción de participantes -un máximo de 200 atletas adultos y otros 200 escolares- estará abierta hasta las once de la noche del 13 de mayo en la web www.galitiming.com, y advirtió que no se podrá hacer con posterioridad por razones organizativas. Los participantes en la distancia de 6,6 kilómetros -saldrá del campo de la fiesta y discurrirá por Vixán, A Graña, A Cerca, Braña do Muro, Parte ó Río, O Cruceiro y regreso al punto de partida- deberán abonar una cuota de 7 euros, mientras que para el resto será gratis, y los dorsales se podrán recoger desde las 9.30 horas del día de la prueba hasta 15 minutos antes de la salida de cada una de las carreras.

Categorías

Sampedro, que recordó el homenaje a María José Martínez Patiño, que dará el pistoletazo de salida a la carrera, informó que la primera prueba saldrá a las 10.30 horas para atletas sub-12 y sub-14 (900 metros), a las 10.45 lo harán los sub-16 (1.800 metros), a las 11.00 será la prueba de los sub-20, sub-35, sub-45, sub-55, sub-65, +65 y zapatilla inclusiva (6,6 kilómetros), a las 11.45 correrán los sub-10 (500 metros), a las 12.00 los prebenjamines -nacidos de 2019 a 2021- (100 metros) y a las 12.10 los pitufos -de 2022 en adelante- (80 metros).

En cuanto a premios, habrá medallas para los tres primeros clasificados de cada categoría, a excepción de los pitufos y prebenjamines, que la recibirán todos. Habrá servicio de duchas en el pabellón de A Fieiteira de 11.00 a 14.00 horas, aparcamiento gratuito a 50 metros de la línea de salida en una finca cedida por un vecino, avituallamiento en la meta, donde habrá una fiesta con paella y música con Drippers y las pandereteiras de Carreira.