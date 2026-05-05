El Hospital do Barbanza y el centro de salud de Ribeira se suman a la campaña internacional de la OMS ‘Salva vidas. Limpia las manos’

El Hospital do Barbanza fue uno de los servicios del área sanitaria en los que se instaló un punto informativo sobre la importancia de la higiene de manos para prevenir infecciones

El Hospital do Barbanza y el centro de salud de Ribeira celebraron hoy Día Mundial de la Higiene de Manos sumándose a la campaña internacional ‘Salva Vidas. Limpia las manos’ de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que este año se desarrolla bajo el lema ‘a acción salva vidas”. Desde la Xerencias da Área Sanitaria de Santiago-O Barbanza indican que la higiene manos sigue siendo la medida principal para prevenir las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS) y la proliferación de resistencias antimicrobianas.

Con esta iniciativa, la OMS hizo hincapié en la necesidad de que los países continúen mejorando en prevención y control de infecciones. Así, los centros sanitarios barbanzanos, así como del resto del área, albergan un año más “múltiples actividades para concienciar da importancia desta medida a profesionais e usuarios”. Así, a lo largo de esta mañana, se instalaron mesas informativas para la promoción de la higiene de manos en las entradas principales de los hospitales, como es el caso del comarcal barbanzano, y en algún ambulatorio, como fue el caso del centro de salud o servicio de Atención Primaria de Ribeira, y que estuvieron dirigidas a informar a toda la población que se acercó a ellos.

En la mayoría de esos puntos se ofreció a las personas que lo desearon, por parte del personal que atendió esas mesas -profesionales del servicio y Medicina Preventiva, de la Subdirección de Calidade y de Atención Primaria- la posibilidad de cotejar el resultado de su práctica de higiene de manos, comparando el antes y el después del lavado. También hubo folletos, petacas de solución alcohólica y otros artículos de promoción de la higiene de manos.

Igualmente, a lo largo de la jornada se proyectaron vídeos relacionados con esa temática en diferentes pantallas de los hospitales del área sanitaria, salas de espera de pacientes y hospitales de día. También se organizaron para los más pequeños actividades lúdicas en el aula hospitalaria y escuelas infnatiles de hijos de sus trabajadores.