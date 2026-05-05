El encierro en el Hospital do Barbanza, que ya duraba 13 jornadas, remata al convocar el Sergas a la plataforma sanitaria comarcal a una reunión

Uno de los actos reivindicativos más llamativos que realizó la plataforma sanitaria comarcal, junto al propio encierro, consistió en la celebración de un entierro a las puertas del hospital

La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza levantó a última hora e la tarde de ayer el campamento y puso fin al encierro que mantenía desde hace trece días en el hospital comarcal para reclamar lo que viene haciendo desde hace más de 820 días, y que no es otra cosa que solicitar la reunión que no llega con el gerente del Área Sanitaria de Santiago-O Barbanza, Ángel Facio, y el director del complejo asistencial ubicado en Salmón, con la finalidad de abordar la situación de las listas de espera, entre otras medidas. Ello se produjo coincidiendo con la anunciada visita que recibieron, como muestra de apoyo, por parte del actor y dramaturgo Quico Cadaval en lo que iba a ser un nuevo acto reivindicativo, pero que finalmente se convirtió en una primera celebración por esta "paso adiante" al ser atendida su demanda para ser recibidos.

Ello se debió a que, tal y como confirmaron desde la Xerencia da Área Sanitaria de Santiago-O Barbanza, el director del distrito sanitario, Hugo Pérez, convocó oficialmente a dicha entidad a una reunión para esta misma semana, que quedó señalada para las cuatro y media de la tarde de este viernes, 8 de mayo, a la vez que les solicitó a sus responsables que abandonasen ese tipo de acciones de protesta, así como la concentración, por considerar que "está a interferir no normal funcionamento do mesmo". Pese a la suspensión de las movilizaciones en el Hospital do Barbanza, desde la plataforma sanitaria indicaron que siguen adelante con otras convocatorias antes algunos cen tros de salud para reclamar mejoras, como es el caso de la fijada para las siete de esta tarde en Rianxo, o las del viernes en Aguiño (11.30) y en A Pobra (12.00).

Antes de hacerse pública esa decisión, y tras el inicio de la referida decimotercera jornada de encierro en el hospital comarcal, se produjo una reacción por parte los responsables sanitarios. Así, desde el área que dirige el referido Ángel Facio apelaron al diálogo, a la vez que indicaron que "a celebración de eventos públicos sen control en centros sanitarios supón un risco, ademais de vulnerar a normativa". En ese sentido, hacen público, tal y como ya se les manifestó en privado a los convocantes, que ese tipo de acciones resultan "inapropiadas" y que "poden xerar diversas consecuencias negativas".

Ahondando en esa cuestión, el área sanitaria de Santiago-O Barbanza señala que los centros públicos asistenciales "están suxeitos a normativas específicas que regulan o uso das súas instalacións", y que esas convocatorias "poden interferir no normal funcionamento do hospital, afectando ao traballo dos profesionais e ao benestar dos doentes, en resumo, á calidade da atención sanitaria". Por ello, apunta que no debe olvidarse que "os pacientes poden atoparse en situacións de especial vulnerabilidade, polo que é imprescindible preservar a súa tranquilidade, intimidade e benestar".

Igualmente, desde el Área Sanitaria advirtieron que la realización de eventos non coordinados pode comprometer a seguridade, a accesibilidade ao centro, e dificultar a aplicación dos protocolos establecidos". Por ello, le insiste a la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza en la "necesidade de canalizar calquera iniciativa a través dos procedements oficiais, garantindo así o respecto á contorna sanitaria, aos pacientes e aos profesionais".