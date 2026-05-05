El BNG de Ribeira no ve impedimentos para construir la residencia de mayores en As Saíñas, donde la Xunta detecta riesgo de inundaciones
Política Social sostiene que la formación frentista “só busca enredar e xerar confusión entre a poboación”, y Luis Pérez considera que esa situación se usó de estrategia para derrocarlo de la Alcaldía
El BNG dio a conocer que el Gobierno de España le confirmó que no existe impedimento legal alguno para que se pueda construir en la parcela donde se ubicaba la antigua discoteca ‘Hesta Kurba’, en el lugar de As Saíñas, la residencia pública de mayores de Ribeira impulsada por la Consellería de Política Social. Por su parte, desde el departamento que dirige la ribeirense Fabiola García indicaron que la formación frentista “só busca enredar e xerar confusión entre a poboación”. Así, afirma que el Ministerio de Transición Ecolóxica lanzó una consulta pública previa sobre la actualización de la normativa de zonas inundables tras la catástrofe de la DANA en Valencia, y que, con su entrada en vigor, la zona en la que se preveía inicialmente construir dicha residencia de maiores, “será catalogada como área en risco de asolagamento”.
El portavoz del grupo municipal del BNG, Luis Pérez, señaló que en una respuesta del Ejecutivo estatal en el último trimestre de 2025 a la pregunta formulada por parte de su formación política en el Congreso, le indicó que “el Gobierno no ha solicitado a las comunidades autónomas la paralización de las actuaciones previstas amparadas en la legislación vigente”, y que en abril la Administración central le comunicó que “en tanto que no haya una modificación de la normativa vigente, las limitaciones de uso en las zonas potencialmente inundables son las que establece el Reglamento de Dominio Público Hidráulico”. Por ello, Pérez Barral declaró que esas respuestas “veñen a confirmar o que no seu día dicía o informe do técnico municipal de que non existía normativa que impedise a construcción da residencia de maiores nas Saíñas”.
"Manobra política"
El líder del BNG local afirmó que la prueba definitiva de la "manobra política" se produjo con la presentación de la moción de censura en octubre pasado. "Durante un ano a Xunta insistiu en que era 'técnicamente imposible' manter o proxecto e negábase a manter unha reunión co alcalde e co persoal técnico do Concello de Ribeira, tal e como se solicitaba e se acordou en pleno", dijo Pérez Barral, quien agregó que "foi logo da moción de censura, tan só cinco días despois de que o PP recuperase a Alcaldía, cando a conselleira de Política Social si aceptou reunirse coa alcaldesa anunciando o 'desbloqueo' da infraestrutura". En ese sentido, intepretó ese "movemento" como que "o único impedimento para a residencia non era a normativa hidráulica, senón o interese político do PP de recuperar a Alcaldía de Ribeira".
Y declaró que las consecuencias de esas "artimañas" son "nefastas" para la ciudadanía y el interés público. "O cambio de localización que agora pretende aprobar o PP supón tirar directamente ao lixo máis de 800.000 euros de diñeiro público xa executados na compra da parcela nas Saíñas, o derrubo da antiga discoteca 'Hesta Kurba' e a redacción do proxecto construtivo que quedarían inservibles". Además, apuntó que todo ello implica un "atraso considerable" para una infraestrutura que considera necesaria para las personas mayores "que, de seguir os plans previstos, podería estar este mesmo ano en construción".
“Falso pretexto”
“Por tanto, estamos ante a constatación de que a Xunta mentiu a todos os ribeirenses usando un falso pretexto, empregando a mentira como arma política e as institucións que tiña no seu poder para derrocar un goberno lexítimo, que funcionaba e que o facía en interese de toda a veciñanza, co fin de volver a ocupar a Alcaldía que os veciños lle arrebataron”, incidió Pérez Barral, .quien agregó que “a falta dun único trámite, como era o preceptivo informe vinculante de Augas de Galicia, para que puidera empezar a construirse esa residencia, todo se paralizou e non se emitiu o mesmo, e non coñecemos as motivacións”.
Por su parte, Política social sostiene que “baixo ningunha circunstancia, a Xunta pode iniciar a construción dun centro de maiores nunha zona que pode supoñer un risco para a poboación, especialmente cando se trata de poboación dependente”. Por ello, sostiene que el BNG está omitiendo que, pese a que en estos momentos la zona no cuente con esa catalogación, “unha vez que se produza o cambio normativo nesa área quedaría descartada a construción do centro residencial nesa parcela”. l
Actualización de la normativa
De todos modos, la Consellería de Política Social señaló que desde la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Ribeira ya están con los trámites administrativos para construir la residencia de mayores en una parcela cedida por dicha Administración local en otra área, concretamente, en el lugar de Cruxeiras que, "ademais de ser viable tecnicamente, tamén ofrece máis facilidades ao estar nunha contorna máis próxima ao núcleo urbano e ao resto de servizos". Además, en marzo pasado se decidió incrementar en un 20% el número de las plazas inicialmente previstas en esa residencia, por lo que alcanzará las 120.
Olalla Rodil advierte que los fondos europeos vinculados al proyecto de la futura residencia tienen agosto como fecha de caducidad
La diputada nacionalista Olalla Rodil, aprovechó su presencia en Ribeira para denunciar el "incumprimento sistemático" por parte de la Xunta de Galicia respecto a la construcción de una nueva residencia de mayores en la capital barbanzana, un proyecto del que dijo que fue anunciado reiteradamente por el PP "como un referente do novo modelo de coidados postpandemia". En este sentido, señaló que, pese a que entre los años 2022 y 2025 se incluyeron partidas presupuestarias que sumaban más de 17,9 millones de euros sobre el papel, pero que desaparecieron del presupuesto del presente ejercicio económico.
La parlamentaria frentista alertó de que los fondos europeos vinculados a ese proyecto tienen como fecha límite de ejecución el próximo mes de agosto, "polo que a súa retirada implica o abandono da obra". Asimismo, criticó la "opacidade" de la Consellería de Política Social sobre el destino de ese dinero y contextualizó la "gravidade" de la situación afirmando que el 80% de las 25.000 plazas residenciales en la comunidad autónoma son privadas, "o que obriga a moitas persoas dependentes a pagar custes inasumibles ante as listas de agarda para as prazas públicas, que poden superar os dous anos". En esa línea, dijo que muchas personas aguardan entre uno y dos años para acceder a una plaza de residencia de mayores y que, "aínda que é triste dicilo, teñen que agardar a que alguén morra para poder acceder a este servizo", subrayó.
Por su parte, la diputada Rosana Pérez centró su intervencjión en denunciar la deficiencia de servicios públicos en O Barbanza, y recordó que la promesa de la residencia de Ribeira "foi realizada por Alberto Núñez Feijóo en 2021 tras abrazar, como se fose propio, o acordo plenario impulsado polo BNG na corporación municipal de Ribeira". También destacó que, actualmente, sólo hay una residencia pública en la zona, que se ubica en A Pobra, que cuenta con 48 plazas y tiene 40 anos de antigüedad, y luego hay otras dos gestión privada, "cifra insuficiente para unha comarca de 67.000 habitantes con máis de 15.000 persoas maiores de 65 anos.
Pérez Fernández denunció que la Xunta de Galicia "incumpriu o calendario previsto, que fixaba o inicio das obras da novca residencia en xuño de 2024", y acusó a la Consellería de Política Social de "mentir ao xustificar a cancelación do proxecto nas Saíñas baseándose nunha lexislación estatal inexistente". E incidió que el departamento que dirige Fabiola García "impide que que a cidadanía poida acceder a un dereito básico como é o de poder ter unha vellez digna e recursos cos que poidan coidarnos na etapa final da nosa vida". Por eso, anunció que el BNG presentará nuevas iniciativas parlamentarias para exigir "transparencia sobre os informes técnicos e forzar a execución deste servizo esencial para a comarca".