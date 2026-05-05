Dieciocho empresas pujan por el contrato para la construcción del carril bici entre Coroso y Palmeira

Composición del estado en que quedará la recta de Palmeira con la incorporación del carril bici que conectará el extremo de la actual infraestructura similar de Coroso con el cruce hacia el cementerio

El contrato para la ejecución de las obras contempladas en el proyecto de construcción de un carril bici para la conexión entre el casco urbano de la ciudad, desde la zona de Coroso, y la parroquia de Palmeira, a la altura del acceso hacia el cementerio parroquial, por importe de 592.847 euros y un plazo máximo de seis meses, ha despertado el interés de un total de 18 empresas. Así ha trascendido una vez que se cerró el plazo de presentación de ofertas y se hizo público el acta de la reunión de la Mesa de Contratación para la apertura de los sobre con la declaración responsable de los licitadores y las propuestas económicas, que oscilan entre 568.066 y 492.423 euros, lo que suponen rebajas respecto al presupuesto inicial entre 24.781 y 100.425 euros, es decir del 4,18% al 16,94%.

En las bases de esta convocatoria se señala que la adjudicación se realizará en favor de la empresa que presente la oferta económicamente más ventajosa, es decir, el precio más bajo. Pero, por el momento, la decisión a ese respecto deberá esperar, pues desde el Ayuntamiento ribeirense comunican que las propuestas de seis de las empresas licitadoras, es decir, un tercio del total, fueron consideradas, en principio, anormalmente bajas, y se les ha otorgado un plazo para que justifiquen sus ofertas “con valores incursos en presunción de anormalidad”. Esas ofertas que están en situación de duda se sitúan entra la más baja ya señalada y otra de 517.140 euros (-75.706, es decir, del 12,77%). En caso de que ninguna de las que se encuentran en situación que anteriormente se denominaban “bajas temerarias”, la mejor situada es la que propone hacer la obra por 524.196 euros, con rebaja del 68.652 euros (-11,58%).

Datos técnicos

En lo que a la obra a realizar se refiere, el carril bici proyectado tendrá una longitud de casi 2,88 kilómetros, y discurrirá de forma paralela a la carretera comarcal AC-305, con un primer tramo por el margen derecho en dirección salida de la ciudad hacia Palmeira hasta poco después de la glorieta del lugar de As Saíñas, donde cambiará al margen izquierdo para continuar por ese mismo sitio y sin que se realice modificación alguna más hasta que remate su trazado.

El proyecto recoge que el carril bici se separará de la calzada con bolardos en algunas zonas donde irá sobre el aglomerado actual, a la misma cota que el de circulación de vehículos, con un ancho de 2,50 a 2,80 metros, e irá elevado en otras zonas con un bordillo de hormigón y un ancho de 2,20 a 2,40 metros. Su pavimento será de hormigón coloreado en rojo, en ambos casos y para dos sentidos de circulación. La obra incluye la señalización horizontal y vertical y ocho aparcabicis de acero inoxidable, dentro de los elementos del mobiliario a instalar.

Las ofertas de las licitadoras oscilan entre los 568.055 y los 492.423 euros, que suponen rebajas del 4,18% al 16,94% sobre el precio inicial que fue de 592.847 euros

El adjudicatario de las obras deberá mantener en todo momento el tráfico por la carretera de titularidad autonómica AC-305, disponiendo los elementos de señalización y balizamiento necesarios, tanto de día como de noche, para la seguridad viaria de los tramos en obras, y debe disponer medidas adecuadas para la protección del tráfico peatonal. Asimismo, deberá poner a cota los registros existentes en la calzada, tras la extensión de la mezcla bituminosa.

Conexión de dos núcleos

La memoria justificativa del contrato establece que la actuación principal consiste en la creación de un nuevo eje ciclista que servirá para conectar dos núcleos de población del municipio, la parroquia de Palmeira con el propio centro urbano de Ribeira. Y precisa que quedan afectados, directa o indirectamente, miles de personas que transcurren entre ambas localizaciones diariamente y que realizan ese trayecto, mayoritariamente, en vehículo motorizado privado.

Bajo el objetivo de incentivar el traspase de un modo de transporte a otro más sostenible, eficiente y próximo, en la documentación que acompaña al procedimiento de licitación de esta actuación se señala que la futura vía ciclista quedará completamente segregada del tráfico rodado, para así mejorar la comodidad del trayecto e incentivar su uso "gracias a una mejor sensación de seguridad, sin la necesidad de compartir espacio con vehículos que circulen a gran velocidad, especialmente en el tramo interurbano en el que se radica la propuesta", subraya.

El nuevo carril buscará facilitar una movilidad cotidiana más sostenible, ya que la unión del carril bici existente con el núcleo de Palmeira conecta diferentes nodos de atracción de desplazamientos, como, por ejemplo, los centros educativos de Secundaria y de Formación Profesional, la Escola Oficial Náutico-Pesqueira, el Centro de Deportes de Raqueta ‘Santa Uxía’, la playa de Coroso y el futuro polígono industrial de Fontenla-Pedras Vermellas, en Palmeira. Además, se estima que la ejecución de esta conexión ciclista facilite gran parte de los desplazamientos que, especialmente en época estival, se hacen de Palmeira a la playa, nodo de atracción turística del municipio, siendo una forma de incentivar el cicloturismo en ese entorno. También se cumple con el Pacto Verde Europeo con la misión de reducir emisiones.

Trazado paralelo

La nueva infraestructura proyectada partirá del carril bici ya existente en el paseo marítimo de la playa de Coroso, y discurrirá paralelamente a la carretera AC-305 en dirección a Palmeira, y finalizará en la intersección entre dicha carretera y la calle del cementerio municipal, donde hace meses se inició, aunque en al actualidad se encuentra paralizado, un proyecto diseñado por la Fundación RÍA para la transformación global del carácter de la vía AC-305. En este nuevo vial, se limitará la velocidad máxima en la parte del tramo urbano a 30 kilómetros por hora, disminuyendo la anchura de los carriles y ampliando la superficie dedicada al tránsito de los peatones, introduciendo además una franja verde en toda su longitud.

Cabe recordar que, por decreto de la Alcaldía del 22 de julio de 2025, se adjudicó por importe de 17.848 euros a Enurcoin SL. el contrato menor para la redacción del proyecto de ‘Construcción de carril bici para la conexión del casco urbano de Ribeira con la parroquia de Palmeira’. Ese proyecto, que el pasado 21 de abril generó el rechazo de los tres grupos políticos de la oposición, que presentaron una moción conjunta, que aún no pudo ser debatida, ya se presentó en marzo en el Ayuntamiento y se firmó digitalmente el 3 de marzo de 2026 por sus ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Enrique Juan Urcola Tellería y Elena María Urcola Tellería, que son los autores del proyecto.