La exposición de la ‘XV Bienal de Pintura do Eixo Atlántico’ recala en Ribeira con una selección de 28 de las 180 obras presentadas al certamen

Herminia Pouso, junto a su compañero Fernando Abraldes,inauguró la muestra junto a Emma Ben, de la entidad impulsora de la muestra, la artista Mareiras y el técnico municipal Unai González.

El centro cultural ‘Lustres Rivas’ alberga la treintena de obras de arte contemporáneo de pintores gallegos y portugueses, tanto consagrados como emergentes, que conforman la exposición itinerante ‘XV Bienal de Pintura do Eixo Atlántico’, convirtiéndose en la cuarta parada del periplo que programado por once localidades de Galicia y del país luso. En la capital barbanzana fue inaugurada por la segunda teniente de alcaldesa, Herminia Pouso, junto a su compañeros de gobierno Fernando Abraldes, concejal de Mar e Promoción do Litoral, además de por Emma Ben, responsable de programas de la entidad impulsora de la muestra, de la artista Mareiras y del gestor cultural municipal Unai González.

Pouso Maneiro recordó que el Ayuntamiento ribeirense participa en esta iniciativa desde su creación hace tres décadas, "como membro activo deste organismo de cooperación transfronteiriza para poñer en valor a eurorrexión Galicia-Norte de Portugal e os lazos culturais que unen ás nosas comunidades". Seguidamente, tras aprovechar para referirse al artista Antonio Miranda, de Barcelos, fallecido recientemente y del que se puede ver en la muestra su pieza 'Todos diferentes, todos iguais', con elementos de madera sobre cartón, la edila manifestó que en esa colección de lienzos se puede contemplar el "gran potencial artístico" que hay en los territorios pertenecientes al Eixo Atlántico a través de las distintas formas de expresión "que dan boa mostra da creatividade dos artistas, aos que agradecemos a súa participación neste certame".

Visiones del mundo

Emma Ben, que expresó su agradecimiento por el hecho de que la capital barbanzana vuelva a exhibir la colección de pinturas que componen esta muestra, indicó que en las obras en exposición se pueden apreciar las visiones que tienen los artistas del mundo, a través de nuevas y diferentes perspectivas y lenguajes. Mareiras, autora de 'No me mires, déjalo ya', que es uno de los cuadros seleccionados para esta muestra, destacó la oportunidad que se les otorga con este certamen y posterior exposición para establecer sinergias entre creadores gallegos y portugueses, así como de otras nacionalidades pero afincados en los municipios que forman parte del Eixo Atlántico.

En la exposición se pueden ver obras como 'Sobre a liberdade de Ser' de Acácio Viegas, que obtuvo el primer premio, seguido de 'Rompiendo límites' de Javier Pena, que quedó finalista; así como 'O que vi' de Afonso António, que obtuvo la distinción para los nuevos talentos, y las menciones de honor 'Lamento polos Antigos Mestres' de Esther Moe Dowson y '(Des)fragmentado' de Rodolfo Lopes. La muestra 'XV Bienal de Pintura do Eixo Atlántico', que se integra dentro de la programaci.ón del Maio Cultural de Ribeira, se podrá visitar hasta el día 30 de este mes, de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y los sábados sólo en horario matinal.