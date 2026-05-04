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Ribeira

La biblioteca municipal de Ribeira recibió marcapáginas elaborados de manera artesanal por usuarios del centro de día de Agadea

Chechu López
04/05/2026 06:30
La entrega de los marcapáginas elaborados por personas usuarias del centro de día de Agadea ftuvo lugar en la propia biblioteca
La entrega de los marcapáginas elaborados por personas usuarias del centro de día de Agadea ftuvo lugar en la propia biblioteca
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Algunas de las personas usuarias del centro de día para personas con enfermedades neurodegenerativas de Ribeira que gestiona Agadea  entregaron a la biblioteca municipal marcapáginas que elaboraron de manera artesanal durante el desarrollo de sus actividades ocupacionales terapéuticas relacionadas con la conmemoración del Día del Libro. Durante ese acto se destacó que las piezas diseñadas responden a diferentes estilos, pues algunos son con flores, otros con monumentos de cada parroquia de la localidad o que giran alrededor del mundo de la lectura, y están disponibles en la entrada del referido servicio dependiente del Ayuntamiento para quien desee hacerse con su ejemplar.

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