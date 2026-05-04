El BNG solicita instar a Sanidade a que se reúna con la plataforma encerrada en el hospital comarcal

La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza suma doce días, y sus correspondientes noches, de encierro en el hospital comarcal

La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza suma doce días, y sus correspondientes noches, de encierro en el hospital comarcal para reclamar que les reciban el gerente del Área Sanitaria de Santiago-O Barbanza, Ángel Facio, y el director del referido complejo asistencial, Hugo Pérez, para abordar la situación de las listas de espera y sus posibles soluciones.

En apoyo de esa entidad, el BNG presentó una enmienda de adicción, en ese mismo sentido, a su proposición no de ley registrada en enero pasado, en la que pedía cubrir el 100% de las plazas de médicos de los centros de salud de la comarca, ampliar el horario de los PAC de A Pobra y Rianxo a la tarde y dotar al Hospital do Barbanza de los especialistas necesarios, sobre todo en las áreas con mayores listas de espera.

Ahora pide que la cámara gallega inste a la Xerencia da Área Sanitaria de Santiago-O Barbanza a reunirse coa Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza y que abra un diálogo con la población afectada, como primer paso para revertir “a crítica situación sanitaria que vive a bisbarra”, precisó.

El grupo parlamentario del BNG denuncia “o silencio” de la Xunta de Galicia ante las protestas contra “o desmantelamento” de la Sanidad Pública en esa zona. Rosana Pérez, diputada de la formación frentista, refiere que la falta de respuesta de las autoridades sanitarias a las reiteradas solicitudes de dicha plataforma -ya transcurrieron más de 820 días desde la primera solicitud para ser recibidos-, y recordó que integrantes de esa entidad se plantaron ante las puertas de la Consellería de Sanidade para reclamar una reunión con su titular, Antonio Gómez Caamaño, sin lograr respuesta.

Transparencia

Pérez Fernández incide en que esa plataforma reclama “cuestións tan básicas como unha reunión e medidas urxentes para mellorar a atención sanitaria na comarca”. Así, apunta que, entre sus demandas destacan el aumento del personal médico y la necesidad de contar con listas de espera transparentes, que incluyan las revisiones con los especialistas, por formar parte de la realidad asistencial. En ese contexto, dice que la plataforma quiere trasladarles información detallada de las listas de espera reales del hospital y medidas para reducirlas.

Además, el BNG indica que la plataforma sanitaria barbanzana advierte de que la situación, lejos de mejorar, se agravó en los últimos meses. “Pon como exemplo a saturación do PAC de Ribeira, que debe asumir tamén parte da poboación do Porto do Son nas fins de semana, o que incrementa a presión asistencial e empeora a calidade do servizo”, señala Rosana Pérez, quien añade que “a falta de recursos humanos e a ausencia de planificación por parte da Xunta provoca un deterioro progresivo da Sanidade Pública na comarca, con demoras que, en moitos casos, xa non se miden en semanas ou meses, senón en anos”.