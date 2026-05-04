El BNG dice que el Gobierno de España no ve impedimento a construir la residencia en As Saíñas y la Xunta afirma que el cambio normativo la descartará
Política Social sostiene que la formación frentista "só busca enredar e xerar confusión entre a poboación", y que la actualización de la normativa de zonas inundables catalogará esa área en riesgo
La viceportavoz del grupo parlamentario del BNG, Olalla Rodil, junto a la diputada nacionalista Rosana Pérez, y el portavoz del grupo municipal frentista en Ribeira, Luis Pérez, dio a conocer que el Gobierno de España le confirmó que no existe impedimento legal alguno para que se pueda construir en la parcela donde se ubicaba la antigua discoteca ‘Hesta Kurba’, en el lugar de As Saíñas, la residencia pública de mayores de Ribeira impulsada por la Consellería de Política Social.
El edil ribeirense del Bloque señala que en una respuesta del último trimestre del año pasado del Ejecutivo estatal a la pregunta formulada por escrito por parte de su formación política en el Congreso le indicó que “el Gobierno no ha solicitado a las comunidades autónomas la paralización de las actuaciones previstas amparadas en la legislación vigente”, y que en abril pasado la Administración central le comunicó por escrito que “en tanto que no haya una modificación de la normativa vigente, las limitaciones de uso en las zonas potencialmente inundables son las que establece el Reglamento de Dominio Público Hidráulico”. Por ello, Pérez Barral declaró que esas respuestas “veñen a confirmar o que no seu día decía o informe do técnico municipal de que non existía unha normativa vixente que impedise a construcción da residencia pública de maiores nas Saíñas”.
“Por tanto, estamos ante a constatación de que a Xunte mentiu a todos os ribeirenses usando un falso pretexto, empregando a mentira como arma política e as institucións que tiña no seu poder para derrocar un goberno lexítimo, que funcionaba e que o facía en interese de toda a veciñanza, co fin de volver a ocupar a Alcaldía que os veciños lle arrebataron. A resposta do Goberno de España é moi clara e a residencia pública pódese facer nas Saíñas”, incidió el exalcalde nacionalista de Ribeira. Recordó que en la parcela de As Saíñas se tienen invertido más de 800.000 euros de fondos públicos para la compra del terreno, la demolición del edificio y la redacción del proyecto,
Inicio del proyecto
Luis Pérez también quiso hacer un repaso de todo el proceso desde que en 2021 se inició ese proyecto, “a raíz dunha iniciativa do BNG na corporación municipal que -según subrayó- foi respaldada por unanimidade”, y que en 2022 se inició la redacción de ese proyecto, para que en 2024 se pudiera empezar tras la solicitud de licencia de la Xunta de Galicia. Agregó que desde entonces y hasta mayo de 2025, los técnicos de la Consellería de Política Social y del Auyuntamiento de Ribeira estuvieron en contacto directo para ir realizando todos los trámites y permiso sectoriales, “e a falta dun único trámite, como era o preceptivo informe vinculante de Augas de Galicia, para que puidera empezar a construirse esa residencia, todo se paralizou e non se emitiu o mesmo, e non coñecemos as motivacións”.
En ese sentido, el edil del BNG recordó que en mayo de 2025 la conselleira de Política Social, la ribeirense Fabiola García, acudió a un acto en el parque natural de Corrubedo, donde indicó que “había un impedimento legal por parte do Goberno de España, de que había unha nova normativa con respecto ás zonas potencialmente inundables, a raíz das consecuencia da DANA de Valencia”.
Actualización de la normativa
La Consellería de Política Social indicó que el Bloque Nacionalista Galego "só busca enredar e xerar confusión entre a poboación". Desde dicho departamento autonómico precisan que el Ministerio de Transición Ecolóxica (Miteco) lanzó una consulta pública previa sobre la actualización de la normativa de zonas inundables tras la catástrofe de la DANA en Valencia, y que de ese modo, con su entrada en vigor, la zona de As Saíñas, en la que se preveía construir dicha residencia de maiores, "será catalogada como área en risco de asolagamento".
"Baixo ningunha circunstancia, a Xunta de Galicia pode iniciar a construción dun centro de maiores nunha zona que pode supoñer un risco para a poboación, especialmente cando se trata de poboación dependente", subrayan desde el departamento que dirige Fabiola García. Por ello, sostiene que el BNG está Polo tanto, o BNG está omitiendo que, pese a que en estos momentos la zona no cuente con esa catalogación, "unha vez que se produza o cambio normativo nesa área quedaría descartada a construción do centro residencial nesa parcela".
De todos modos, desde la Consellería de Política Social señalaron que desde la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Ribeira ya están con los trámites administrativos para construir la residencia de mayores en una parcela cedida por dicha Administración local en otra área, concretamente, en el lugar de Cruxeiras que, "ademais de ser viable tecnicamente, tamén ofrece máis facilidades ao estar nunha contorna máis próxima ao núcleo urbano e ao resto de servizos". Además, en marzo pasado se decidió incrementar en un 20% el número de las plazas inicialmente previstas en esa residencia, por lo que alcanzará las 120.