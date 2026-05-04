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Ribeira

Alumnado del CIFP 'Coroso' se acerca a los discursos sobre masculinidad y feminidad en entornos digitales a través de un taller sobre igualdade

Chechu López
04/05/2026 05:30
La concejala de Igualdade de Ribeira, Ana Barreiro, participó en la clausura del taller sobre masculinidad y feminidad desarrollado por el CIM en el CIFP 'Coroso'
La concejala de Igualdade de Ribeira, Ana Barreiro, participó en la clausura del taller sobre masculinidad y feminidad desarrollado por el CIM en el CIFP 'Coroso'
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Alumnado de primer curso de Formación Profesional Básica del CIFP 'Coroso', de Ribeira, participó en un taller de nuevos discursos en torno a la masculinidad y feminidad en entornos digitales impulsado por el Centro de Información á Muller (CIM) al amparo de la campaña provincial ‘De fronte á violencia de xénero’. 

Durante el desarrollo de de esta propuesta, los estudiantes tuvieron la oportunidad de analizar presiones sociales sobre la identidad, el cuerpo, la representación social del género, la presión estética y violencias corporales, los discursos de odio, la hipersexualización y ciberviolencias, resistencias feministas y masculinidades reactivas en contextos digitais (manosfera).

A dicho centro de la capital barbanzana acudió la concejala de Igualdade, Ana Barreiro, que participó en la clausura de esta actividad orientada a la comunidad educativa. "Cremos que este tipo de iniciativas son moi importantes para sensibilizar e formar á mocidade en materia de igualdade, pois na educación está a base", apostilló la edila popular. 

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