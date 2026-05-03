Ribeira

Quince personas se formaron en cocina colectiva a través del PIE de Ribeira

Está previsto que, a corto plazo, se imparta formación relacionados con la ofimática y técnicas administrativas en el aula Cemit, y sobre movilización de enfermos en las aulas de Cristóbal Colón

Chechu López
03/05/2026 06:00
El alumnado asistente al curso de cocina colectiva concluyó su formación y ya recibió los diplomas
El III Programa Integrado de Emprego (PIE) de Ribeira concluyó una nueva acción formativa, que en esta ocasión versó sobre la cocina colectiva, con un curso de 35 horas de duración y al que asistieron 15 personas. Otros cursos que está previsto que se impartan a corto plazo están relacionados con la ofimática y técnicas administrativas, que tendrán lugar en el aula Cemit, y otro sobre movilización de enfermos, en las aulas de Cristóbal Colón, y cada uno de ellos podrá contar con una cifra máxima de alumnado de una quincena de participantes.

Las concejalas de Promoción Económica y de Educación, Carmen Pérez y Juana Brión, respectivamente, hicieron entrega de los diplomas a los participàntes en el curso recién rematado, y destacaron "o bo desenvolvemento desta terceira convocatoria do PIE e o aproveitamento que está tendo para moitos veciños da comarca cara a capacitarse para as diferentes saídas laborais existentes". 

Este programa arrancó el pasado octubre y se prolongará durante doce meses, en los que ofrecerá formación, orientación e intermediación laboral, además de buscar adaptarse a las necesidades de cada persona. Igualmente, se le ofrece la oportunidad de realizar prácticas profesionales no laborales. Cabe recordar que el PIE de Ribeira cuenta con participación de un centenar de desempleados inscritos como demandantes de trabajo y que residen en las localidades de  A Pobra, Boiro, Rianxo y Porto do Son, además de la capital barbanzana, con un compromiso mínimo de inserción laboral del 45%.

