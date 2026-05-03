Presupuestan en 32.000 euros la iluminación del mirador-centro de interpretación de Punta Castro, en la parroquia ribeirense de Castiñeiras

Composición sobre cómo quedará iluminada la antigua fábrica de salazón

El Ayuntamiento de Ribeira persigue completar con una adecuada iluminación la infraestructura resultante de la ejecución de las obras del proyecto de ‘Fábrica de salazón. Diseño y construcción de un mirador-punto de interpretación del paisaje en Punta Castro’ y que, con un plazo de tres meses, fue adjudicada hace algunas semanas a Sonense de Granitos SL por 136.656 euros, por ser la oferta económica más ventajosa de las dos que llegaron al proceso final.

Para iluminar correctamente ese citado inmueble que será restaurado, la Administración local ribeirense sacó a contratación por un presupuesto base de licitación de 31.948,96 euros el proyecto para su iluminación -contempla la instalación de cuatro proyectores led de alta eficiencia, uno de los cuales irá incrustado en un banco de piedra de granito silvestre, de cuya redacción se encargó el estudio Costas Pedrós Arquitectos SLP, tras resultar adjudicatario de ese contrato menor por un importe de 3.146 euros y elaborarlo en siete días. Las empresas interesadas en este proceso tienen de plazo hasta antes de acabar este lunes, 4 de mayo, para presentar sus propuestas a través del Sistema de Licitación Electrónica de la Xunta de Galicia (Silex).

Cabe señalar que ese mismo estudio de arquitectura resultó ser el concesionario, por 6.776 euros y durante tres meses, del contrato de dirección de las obras de ejecución del proyecto para la creación de un mirador y centro de interpretación del paisaje en Punta Castro. Además, el Ayuntamiento adjudicó a Eduardo Breogán Nieto Muñiz y por un importe de 4.138 euros -salió a licitación por 4.600 euros-, el contrato del servicio de control arqueológico de la obra del referido proyecto a desarrollar en la antigua fábrica de salazón ubicada en el citado lugar de la parroquia de Castiñeiras.