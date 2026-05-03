La Fiscalía solicita cinco años de cárcel para una mujer tras ser sorprendida vendiendo una papelina de cocaína en la terraza de un bar de Ribeira

La causa contra la procesada se instruyó en la Plaza 1 del Tribunal de Instancia de Ribeira Chechu Río

La Fiscalía solicita cinco años de cárcel para una mujer a la que acusa de un presunto delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas o sustancias que causan grave daño a la salud de las personas. En su caso, concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, con la agravante de reincidencia, pues cuenta con antecedentes penales computables por hechos idénticos, ya que fue condenada por sentencia firme del 21 de mayo de 2021, que dictó la sección compostelana de la Audiencia Provincia de A Coruña. Igualmente, le reclama la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de 300 euros, con 30 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, además del abono de las costas judiciales.

En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público señala que, en torno a las nueve y diez de la noche del 25 de junio de 2023, la ahora procesada se encontraba en la terraza de un local hostelero de la Avenida del Malecón, de Ribeira, y fue interceptada por la Policía Nacional cuando vendía una papelina de cocaína a otra persona, recibiendo a cambio 10 euros. Además, los agentes hallaron en su poder cinco bolsitas termoselladas de cocaína y otras dos de heroína, arrojando toda la cocaína incautada un peso neto de 1,27 gramos y pureza del 90%; mientras que de heroína eran 1,16 gramos con riqueza del 39,9%, y subraya que esas sustancias estaban destinadas a la venta a terceros. Los efectivos de la comisaría ribeirense también le decomisaron tres teléfonos móviles y 60 euros repartidos en billetes de 20 y 10 euros.

En relación a esos hechos delictivos, cuya causa procede de la Plaza 1 de lo Social e Instrucción del Tribunal de Instancia de Ribeira, la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña señaló para el miércoles 6 de mayo, a las nueve y media de la mañana, la celebración de un juicio contra ella, que deberá sentarse en el banquillo de los acusados para responder de los hechos de que se le acusa.