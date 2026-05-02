Lamatumbá, Neverloura y Dakidarría serán tres de las grandes actuaciones de la LXXVIII Festa da Dorna en Ribeira

Durante la asamblea de peñas se desvelo la imagen del cartel que anunciará la LXXVIII Sinjladura da Festa da Dorna Chechu Río

La Real e Ilustre Cofradía da Dorna desveló a última hora de la tarde de ayer, en una nueva reunión de peñas, el calendario de eventos de la LXXVIII Sinjladura da Festa da Dorna -incluyendo el festival ‘Rock and Dorna’, con Dakidarría, Neverloura y Lamatumbá como cabezas de cartel-, que este año se desarrollará del 17 al 24 de julio, lo que supondrá un día más que en 2025 y que contará con un patrocinador nacional, Arehucas. Tras las 78 campanadas que anunciarán que ya llegó la “festa máis rachada” del mundo, tendrá lugar el Facho Dorneiro, seguido de la décima ruta de tapas ‘Estrelas Mijelín’, que regresará al día siguiente. De tarde se desarrollará el ‘35º Enjalanamento de Fanequeiras’, hasta iniciarse la Macroqueimada y la ‘Sirimonia de Inisiasión’ en la Porta do Sol, y que darán paso a ‘Dansin in de siti’ -antiguo juateque dorneiro-, repartido por Campo de Marte con DJ CT, Porta do Sol con DJ Landeira y Bandourrío con Tito Maverick y sesión tecno con Iván RBeira.

El sábado 18 será el ‘Día do Orjullo Jaiteiro’, con cerca de una veintena de grupos de gaitas en pasacalles matinales por la ciudad, la ‘Xuntanza de Embarcasións Tradisionais’ durante toda la jornada. Coroso será desde primera hora de la tarde el lugar que concentrará las miradas con los ‘XXXIV Xojos e Deportes Populares de Terra’, y ya por la noche se regresará al centro de la ciudad para ‘XXXV Sertamen Itinerante de Cansión de Tasca’. El domingo 19 habrá la tradicional ‘Exposisión de Carrilanas’ y por la tarde -se adelantará para evitar la coincidencia con la final del Mundial de Fútbol-, y ya de noche tendrá lugar el Video Maping en la Porta do Sol -se repetirá al día siguiente-, seguido del concierto de De Ninghures en el escenario ‘Patrona Stage’ instalado en la Porta do Sol.

Vuelo sin motor

El lunes 20 se desarrollarán los ‘XXXIV Xojos de Mar’ en el espigón, para continuar con la ‘XXXIV Premio Ícaro de Voo Sen Motor’, y ya de noche tendrá lugar una de las novedades de este año, con ‘Extremodorna’, que será un tributo en la Porta do Sol por parte de una buena selección de músicos locales a la banda Extremoduro, y en especial a Robe Iniesta, que fue un referente musical en la zona. El martes 21, será la playa de Area Secada la que centrará la actividad diurna con Habelas Hainas en el Rock and Dorna de Batea, el ‘Trinautlón Dorneiro’ y ‘Pesca do Parrulo’, con la animación musical de DJ Matrek. Por la noche se desarrollará la final del ‘Sertamen de Cansión de Tasca’, que por su popularidad e importancia dentro de la programación, tendrá lugar en el escenario del ‘Malecón Arena’, donde a continuación será el concierto de Nerverloura.

Al día siguiente, 22 de julio, serán la ‘Batalla de Jallos’ y el concurso de ‘Jijó’, además de la novedad de la ‘Batalla de Promesas’, un evento nacional en el que la gente de Ribeira y su entorno competirá con sus propias composiciones, para rematar con los conciertos de Coccolexa y Reality. El jueves 23 regresará el ‘Jran Basar Asosiativo’, el ‘Maratasón Infantil’, el ‘Maratasón Adulto’ y el Exame de Patróns, y el concierto de Dakidarría. Y, por último, El 24 de julio, “Día no festivo local”, habrá la ‘Esposición de embarcasións feitas a machada e propulsadas a pan de millo’, que al mediodía saldrán en desfile hasta Coroso, donde se desarrollará la ‘XXXVI Rejata Cutre Shark”. Luego llegará la Romería Doneira, los ‘Xojos Dorneiros, el ‘Campionato Mundial de Chinchimonei’. Al caer la tarde arrancará el desfile del ‘Top Secret’, que dará paso a los conciertos de Muyayo Rif y Lamatumbá, la entrega de la Copa da ReI, el himno dorneiro, la ‘arriada da pañoleta’ y el ‘asalto ás fanequeiras’.

Además, la directiva de la Real e Ilustre Cofradía da Dorna, que hizo un llamamiento a la participación del concurso del 'Xite Dorneiro', para el que todavía está abierto el plazo de presentación de las propuestas musicales, aprovechó la asamblea de peñas para dar explicaciones en relación a la subvención nominativa de 80.000 euros que este año le concedió el Ayuntamiento de Ribeira. Sus miembros explicaron, por un lado, que la subvención que venían recibiendo la celebración de la Festa da Dorna hasta ahora era de 40.000 euros, un importe que se mantiene desde el año 2020, sin que se hubiera actualizado el IPC, y que hasta ahora era el Ayuntamiento el que asumía los 17.000 euros del coste de los baños, los 19.000 euros de las acometidas eléctricas y la contratación de una actuación por la Red Cultural, y que ahora debe asumir la organización de la fiesta con los 80.000 euros, "polo que non é ouro todo o que reluce", precisaron.

Cerca de una treintena de representantes de las peñas dorneiras asistió a la asamblea en la Casa da Xuventude de Ribeira Chechu Río