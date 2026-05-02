La totalidad de colegios de Ribeira participa en el proyecto ‘Di-versos’, de canciones por la diversidad, que ya atraviesa su ecuador

El músico Fernando Pérez estuvo trabajando esta semana con el alumnado del colegio plurilingüe de Palmeira

La segunda edición del proyecto ‘Di-versos. Cancións diversas pola diversidade’, financiado al amparo del Plan Corresponsables, que cuenta con la participación de alumnado del tercer ciclo de Educación Primaria de todos los colegios de Primaria de la capital barbanzana, atraviesa su ecuador, antes de que llegue su fin el 12 de junio. Fuentes municipales recordaron que los objetivos de esta acción pasan por la toma de conciencia de la diversidad natural, social y cultural desde perspectivas de género y de derechos de la infancia; promoción de valores de igualdad, corresponsabilidad y cuidados; reflexión sobre usos del tempo, roles de género y masculinidades igualitarias; creación de una canción que aborde la diversidad con enfoque en las temáticas del Plan Corresponsables, y divulgar la melodía compuesta en el propio centro y comunidad educativa “como exemplo de boas prácticas en igualdade”.

Después de trabajar en las aulas en la elaboración de ideas o textos sobre las temáticas referidas sobre la diversidad y los valores establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para lo que contaron con la colaboración del equipo técnico y el músico Fernando Pérez, la actividad contempla la realización de dos sesiones de creación y grabación de una hora durante las actividades lectivas, además del trabajo de edición final, para luego difundir las canciones por redes sociales del colegio, municipales y entidades organizadoras. “Se emplea la música como una herramienta pedagógica para educar al alumnado en igualdad de género y corresponsabilidad. La educación es la base de todo”, declaró el edil de Servizos Sociais, Vicente Mariño.