Ribeira
La Casa da Xuventude de Ribeira programó para hoy una ‘Note Longa’ alternativa, con fiesta, aperitivos, música y zona chillout
Dentro de las actividades de dinamización de la Casa da Xuventude de Ribeira, bajo la denominación ‘Por fin é finde’, se programó para la jornada de hoy la ‘Noite Longa”, a través de la que se anima a la juventud a “vivir unha tarde e noite diferente”. De esa manera, en horario vespertino, entre las 17.00 y 20.00, tendrán lugar los preparativos de la fiesta, a base de decoración, música y otros detalles para “unha noite épica”.
Y seguidamente y hasta poco antes de la medianoche (23.50 horas), se desarrollará la fiesta propiamente dicha, con música, aperitivos, refrescos y zona chillout. Desde la organización se indica a los participantes que ellos pongan las ganas, pues -2º resto poñémolo nós”.