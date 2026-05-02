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Ribeira

Amas de Casa de Ribeira completó en siete etapas una nueva ruta de peregrinación al recorrer el Camino de Santiago a Fisterra

La entidad que preside Puri Cores tiene intención de "seguir recorriendo nuevas etapas y sumando participantes", y ya se plantea para la próxima vez recorrer el Camino Inglés desde Ferrol a Compostela

Chechu López
02/05/2026 07:55
Los participantes en la última ruta de peregrinación impulsada por la asociación que preside Puri Cores inmortalizaron el momento con una fotografía ante el Faro de Fisterra
Los participantes en la última ruta de peregrinación impulsada por la asociación que preside Puri Cores inmortalizaron el momento con una fotografía ante el Faro de Fisterra
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La Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de Ribeira ha dado un paso más en su reto de afianzar su compromiso con el Camino de Santiago, recorriendo diferentes trayectos y convirtiendo esa experiencia en un proyecto anual que combina convivencia, actividad física y enriquecimiento cultural. Esta vez completó en siete jornadas dominicales consecutivas, desarrolladas entre el 15 de marzo y el 26 de abril, una nueva ruta de peregrinación.

En esta ocasión llevó a una media de 44 participantes, con edades entre los 13 y 70 años, a recorrer a pie el trayecto entre Compostela y Fisterra. Realizaron una media de 16 kilómetros, con jornadas en las que llegaron a caminar un mínimo de 14 kilómetros y un máximo de 18 kilómetros, a excepción del último día, en que sólo hicieron el tramo 'Sardiñeiro' de Fisterra, de unos 9 kilómetros, con la objetivo de poner fin a la actividad disfrutando juntos de una comida de confraternidad.

Comienzo en 2022

Esta experiencia impulsada por la entidad presidida por Puri Cores dio comienzo en el año 2022 con la ruta del Camino de Santiago en O Barbanza, y puede presumir de haber sido la la primera asociación en realizar dicha ruta de peregrinación, y sobre todo "marcando los pasos de una iniciativa que no ha dejado de crecer". En 2024 completó el tramo del Camino Francés entre O Cebreiro y Santiago de Compostela, para seguir en el 2025 con la ruta del Camino Portugués de Tui a la capital de Galicia. 

Amas de Casa de Ribeira indicó que decidió hacer este año el referido  trayecto Santiago-Fisterra, con un coste de 100 euros para las personas socias y de 125 euros para para quienes no lo son, siendo un total de 40 personas las que se subieron en la parada central del Malecón al autobús que se fletó cada jornada hasta el punto de salida de cada tramo, mientras que otras dos se subieron en Boiro y otras tantas en Vilagarcía.

Lazos comunitarios

Desde la asociación ribeirense destacaron que la participación de personas de edades tan dispares favoreció el intercambio de experiencias y permitió reforzar los lazos comunitarios. "Esta diversidad contribuyó a crear un ambiente cercano y familiar, donde cada etapa del Camino de Santiago se vive como una experiencia compartida".

Desde Amas de Casa de Ribeira subrayaron que, más allá del reto físico y personal, el Camino de Santiago se ha convertido en "una oportunidad para fortalecer valores como la cooperación personal y el compañerismo, puesto que año tras año el grupo crece no solo en número, sino que se consolida llegando a formar una auténtica familia que avanza unida". 

Y anunció que, con la mirada puesta en futuras propuestas, reafirma su intención de "seguir recorriendo nuevas etapas y sumando participantes, para que de esa manera se pueda mantener vivo el espíritu del Camino y su impacto positivo en la comunidad". Por ello, ya se está planteando que la próxima vez puedan recorrer el Camino Inglés desde Ferrol a Compostela, de lo cual se dará traslado con la suficiente antelación a todas las personas asociadas.

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