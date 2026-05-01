Solicitan seis y cuatro años de cárcel y 300.000 euros de multa para dos acusados por tráfico de drogas en Ribeira

La Policía puso a disposición judicial al sospechoso el pasado 1 de noviembre Chechu Río

Un hombre y una mujer deberán sentarse el próximo miércoles (13.30) en el banquillo de los acusados de la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña para responder de delitos contra la saluda pública en la modalidad de tráfico de drogas. La Fiscalía solicita por ello 6 años de cárcel para el varón y 4 años de prisión para la fémina, además del pago de 300.000 euros de multa a cada uno, con 3.000 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, además de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de duración de las condenas, así como el abono de las costas judiciales a partes iguales.

Por lo que respecta a circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal del primero, concurre la agravante de reincidencia, al contar con antecedentes penales por hechos similares, al ser condenado, por el mismo órgano que los volverá a juzgar ahora, en sentencias firmes del 8 de julio de 2022 y del 2 de junio de 2023, mientras que los antecedentes penales de su compañera no son computables para esta causa, que procede de la Sección Civil e Instrucción de la Plaza 1 del Tribunal de Instancia de Ribeira, que el pasado 1 de noviembre dictó sendos autos de ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para los entonces dos detenidos.

Investigaciones previas

El Ministerio Público señala que la Policía Nacional de Ribeira, en investigaciones previas al mes de octubre de 2025 y que se llevaron a cabo dentro de la operación antidroga ‘Rose II’, en relación a los dos encausados, se llevaron a cabo el 30 de octubre del año pasado, las entradas y registros en sus respectivos domicilios en el Martín y en Bandourrío “al evidenciarse indicios de que ambos eran compañeros de actividades ilícitas, en relación a la preparación y distribución de sustancias estupefacientes”.

Los efectivos de la comisaría comprobaron que ambos almacenaban drogas y diverso material empleado para su adulteración, venta y distribución. En una de las viviendas, en la que se encontraba uno de los acusados, junto con un grupo de consumidores o compradores, se hallaron 985 gramos de cocaína, con un valor aproximado de 59.000 euros; 5,5 gramos de heroína, con un valor aproximado de 344 euros; 10.130 euros en efectivo.

Y en la entrada y registro en el piso del barrio de Bandourrío donde reside la encausada y que fue el sitio donde se la detuvo a la salida del mismo, se incautaron 37,4 gramos de cocaína, con un valor aproximado de 2.200 euros; 1,4 gramos de heroína, con un valor aproximado de 81 euros, y 20.950 euros en metálico, según indica la Fiscalía.

Sin actividad retributiva

En cuanto al dinero incautado, los investigadores consideraron que supuestamente provenía del tráfico de drogas, “habida cuenta de que no se le conoce a los investigados actividad profesional y retribución alguna”. Además, les intervinieron útiles para conservación, tráfico, adulteración y consumo de drogas tóxicas y sustancias estupefacientes.

La Fiscalía sostiene que los acusados eran compañeros de actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas tóxicas y sustancias estupefacientes, y que usaban sus domicilios para almacenamiento, adulteración y distribución de drogas tóxicas y sustancias estupefacientes, “sirviéndose ambos como soportes logísticos y de mercado para sus fines delictivos”, precisa.