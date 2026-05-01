Los dos cementerios municipales de Ribeira permanecerán abiertos este domingo con motivo de la festividad del Día de la Madre
Los dos cementerios municipales de Ribeira, situados uno de ellos entre O Monumento y Fafián, en el casco urbano de Santa Uxía, y el otro en la parroquia de Palmeira, permanecerán abiertos en su horario habitual este domingo con motivo del Día de la Madre, pese a tratarse de una jornada festiva, como ya sucedió el pasado 19 de marzo, pese a que se trata de una jornada que figura entre las festividades autonómicas para el presente año, con motivo de San José o el Día del Padre.
Así, desde la Administración local de la capital barbanzana recuerdan que, quienes quieran aprovechar la jornada no laborable para visitar a sus seres queridos en algunas de esas necrópolis de titularidad del Ayuntamiento ribeirense, podrán hacerlo entre las nueve de la mañana y las ocho y media de la tarde en el caso del primero, y de nueve de la mañana a ocho de la tarde en el segundo, es decir, en el camposanto palmeirense.