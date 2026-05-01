Los dos cementerios municipales de Ribeira permanecerán abiertos este domingo con motivo de la festividad del Día de la Madre

El cementerio municipal de Ribeira abrirá este domingo, 3 de mayo, entre las nueve de la mañana y las ocho y media de la tarde Chechu Río

Los dos cementerios municipales de Ribeira, situados uno de ellos entre O Monumento y Fafián, en el casco urbano de Santa Uxía, y el otro en la parroquia de Palmeira, permanecerán abiertos en su horario habitual este domingo con motivo del Día de la Madre, pese a tratarse de una jornada festiva, como ya sucedió el pasado 19 de marzo, pese a que se trata de una jornada que figura entre las festividades autonómicas para el presente año, con motivo de San José o el Día del Padre.

Así, desde la Administración local de la capital barbanzana recuerdan que, quienes quieran aprovechar la jornada no laborable para visitar a sus seres queridos en algunas de esas necrópolis de titularidad del Ayuntamiento ribeirense, podrán hacerlo entre las nueve de la mañana y las ocho y media de la tarde en el caso del primero, y de nueve de la mañana a ocho de la tarde en el segundo, es decir, en el camposanto palmeirense.