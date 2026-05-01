La concentración ante el centro de salud de Ribeira para exigir mejoras en Atención Primaria fue un llamamiento en apoyo del encierro en el hospital

La concentración ante el centro de salud ribeirense contó con una menor participación debido a que muichos de los habituales acudieron en apoyo al encierro en el Hospital do Barbanza Chechu Río

La concentración convocada delante del centro de salud de Ribeira en demanda de mejoras en el servicio de Atención Primaria, que después de que se estuviera desarrollando todos los jueves al mediodía desde hace meses y que desde ayer se convocará únicamente los últimos jueves de cada mes y a la misma hora, se convirtió en un llamamiento para secundar el encierro que integrantes de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza mantienen en el Hospital do Barbanza -las madrugadas las pasan en el vestíbulo-, y que ya suman nueve días y sus correspondientes noches.

Así, las personas que intervinieron solicitaron a los que secundaron la protesta ante el ambulatorio de la capital barbanzana que acudan el tiempo que puedan a apoyar esa protesta. De hecho, se echó de menos a muchos de los habituales en la movilización ante la puerta de entrada del centro sanitario ubicado en el barrio de Bandourrío, debido a que estaban respaldando el encierro en el complejo asistencial ubicado en el lugar de Salmón, en la parroquia ribeirense de Oleiros.

Entre las demandas que hicieron respecto a la situación del ambulatorio de Santa Uxía, pese a que reconocen que se ha mejorado con respecto a la cómo estaba hace unos meses, cuando llegó a faltar más de la mitad de profesionales, figuraron una reclamación para la cobertura de todas las ausencias, como es la de una plaza de tarde de médico de familia del total de 14 que forman la plantilla, y también en el turno vespertino faltan una plaza de Enfermería y otra de matrona -son dos en total- y que se cubre con otra matrona que acude de tres a cuatro horas y tres días por semana.

Efecto del encierro

También indicaron que el encierro está haciendo su efecto pues, aunque los responsables sanitarios de la zona siguen sin recibir a los representantes de la plataforma barbanzana, desde el hospital comarcal empezaron a llamar de manera particular a algunos pacientes que llevaban mucho tiempo en las listas de espera y que no veían salida a su situación enquistada para ser atendidos por el especialista. Añadieron que esa reacción podría estar relacionada también con las múltiples reclamaciones que a título personal presentaron por la demora en la atención sanitaria.

Por su parte, la referida plataforma barbanzana indicó ayer que después de los más de dos años transcurridos -concretamente ya pasaron 820 días- desde que le remitieron el primero escrito al gerente del área sanitaria y al director del Hospital do Barbanza para reunirse con la finalidad de abordar la situación de las listas de espera y su solución y que los mismos fueron ignorados, al igual que otros dos posteriores, se vio obligada a iniciar el pasado 21 de abril concentraciones en el hospital comarcal para solicitarles nuevamente dicha reunión. "O obxectivo é reclamar transparencia nas listas de espera e que estas se axilicen. Fronte a unha nova negativa a reunirse cos representantes da plataforma, ao día seguinte decidiuse pasar das concentracións matinais a un peche continuado na entrada do Hospital do Barbanza".

"Até o de agora os datos feitos públicos polo Sergas non recollen fidedignamente a realidade da situación relativa ás listas de espera: esquecen sempre as segundas consultas e as probas diagnósticas solicitadas nesas revisións, que en ocasións supoñen demoras de máis dun ano. Por desgraza, a situación das primeiras consultas non é moito mellor, xa que as cifras ofrecidas fan a media entre as que son urxentes, preferentes e ordinarias, o que implica que un número significativo de pacientes debe esperar bastante máis ca esa media". La plataforma indicó que en apoyo a su encierro a última hora de la tarde de ayer contaron con el respaldo del Club de Lectura de Ribeira, que trasladó su habitual reunión del Ateneo Valle-Inclán al hospital comarcal.

Visita de Quico Cadaval

La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza anunció que este lunes, 4 de mayo, a partir de las ocho de la tarde les acompañará en el Hospital do Barbanza el actor, dramaturgo y polifacético artista Quico Cadaval, originario de Ribeira, "e estará en apoio ao peche" con su espectáculo 'Noite de conto', como el que tratará de "animar ás persoas que continuamos protestando contra o desprezo dos responsables sanitarios na comarca e que reclamamos a redución das listas de espera".

Y recordó que este próximo 5 de mayo -primer martes de mes-a partir de las siete de la tarde se desarrollará una concentración delante del centro de salud de Rianxo para reclamar la apertura del Punto de Atención Continuada (PAC) las 24 horas, así como la necesidad de una ambulancia con servicio las 24 horas, el refuerzo del servicio de Pediatría y la cobertura de las ausencias. Y comunicó que, de manera excepcional y debido a que hoy, día 1 de mayo, es jornada festiva, no habrá las habituales concentraciones semanales en Aguiño y en A Pobra.