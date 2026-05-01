El Ayuntamiento de Ribeira da pasos para municipalizar la Rúa do Porto, en Aguiño, al llegar a los primeros acuerdos de cesión por parte de sus dueños

Los vecinos de la Rúa do Porto, en Aguiño, intercambiaron impresiones con los representantes municipales sobre la necesidad de dotar a ese vial de servicios básicos Chechu Río

El Ayuntamiento ribeirense está dando ya pasos importantes y necesarios de cara a la consecución de la titularidad municipal de la Rúa do Porto, que comunica el entorno de la antigua mejillonera y el muelle fenicio, en Aguiño. La alcaldesa, María Sampedro, acompañada del primer teniente de alcalde y del concejal de Mar, Vicente Mariño y Fernando Abraldes, respectivamente, se desplazó hasta la zona para hablar in situ con algunos de los vecinos y propietarios de los terrenos por los que atraviesa ese vial para estampar su firma en los documentos a través de los que acordar su cesión.

La primera edila anunció que la Administración local firmará con los 13 dueños la aprobación de la relación de afectados por esa medida y notificará el acuerdo a los interesados para suscribir los respectivos convenios de cesión. Agregó que para llegar a ese punto fue necesario contactar con los dueños, iniciar el expediente administrativo y aprobar en junta de gobierno local la dación de los trece propietarios que acceden a hacer esa cesión de los terrenos para que pasen a ser de dominio público. Sampedro declaró que es una “demanda superhistórica” para una calle que da servicio a casas, fincas, un negocio y chabolas para guardar barcos, ya la vista de cualquiera pudiera parecer que era de titularidad publica, pero que está en terrenos privados, por lo que al no ser de competencia municipal nunca se pudo actuar para asfaltar o dotar de servicios básicos "que calquera rúa de tanto tránsito como esta merece", precisó.

La mandataria local se comprometió a que, una vez que se formalice la escritura pública de los terrenos como consecuencia de la conclusión del expediente administrativo iniciado y se completen todos los trámites, se redactará el proyecto para dotar a esta calle de unos 150 metros lineales de servicios básicos como saneamiento, recogida de pluviales, alumbrado público y pavimentación, para que tenga un buen acceso rodado. En lo que a plazos para acometer ese tipo de actuaciones, Sampedro Fernández afirmó que dependerán de la gestión administrativa de todo el expediente, pero indicó que van a tratar de agilizarlo al máximo para que puedan llevarse esas obras a la mayor brevedad posible.