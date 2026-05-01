El BNG propone que se acometa la pavimentación de la Avenida de Ferrol y apuesta por seguir mejorando las carreteras de Ribeira

Luis Pérez estuvo acompañado de las concejalas Cruz Rivadulla y Genoveva Betanzos en la presentación de su propuesta

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Ribeira reclama que se mejore el pavimento de la Avenida de Ferrol, que es una de las principales vías de entrada y salida del casco urbano de Santa Uxía. Desde la formación frentista indican que se trata de una actuación demandada por la ciudadanía del lugar de Deán, “que leva tempo reclamando unha intervención nesta vía fundamental para a mobilidade en Ribeira”, precisa el portavoz del grupo municipal del BNG, Luis Pérez, quien subraya que la propuesta que presenta es fruto del “contacto directo” con la gente de la zona y reivindicó que durante la etapa anterior de gobierno “xa se acometeron medidas de calmado de tráfico como poñer os reflectores, a dobre liña continua ou as bandas sonoras para garantir a seguridade viaria”.

El BNG asegura que está escuchando las necesidades de los barrios y parroquias porque cree que “esa é a base dunha boa acción política”, sinalan. Pérez Barral, acompañado por Cruz Rivadulla y Genoveva Betanzos, concejalas de su partido, recordó que durante el tripartito ya se llevó a cabo una primera valoración técnica para acometer la renovación de un tramo amplio de esa avenida, con una inversión estimada de 100.000 euros, y que “deixamos traballo avanzado e unha folla de ruta para mellorar esta infraestrutura, porque sabemos da súa importancia para a circulación”.

Pérez Barral incidió en que en su etapa al frente del anterior gobierno local se destinaron 1,5 millones de euros a la mejora de vías y pavimentaciones en diferentes parroquias de la localidad, “cun reparto equilibrado e atendendo ás necesidades logo de moitos anos sen mantementos adecuados en moitas estradas do municipio”. Así, enumeró una relación de actuaciones que atribuye al anterior gobierno, como que en el casco urbano de Ribeira se pavimentaron la Avenida Miguel Rodriguez Bautista y las calles Otero Pedrayo y Mendiño.

Medio rural

De igual modo, refirió otras intervenciones en Aguiño, donde señala que se acometieron ac tuaciones en las calles Castelao, Luis Seoane, Praia da Ribeira, A Cerca y Curbelo y la Avenida Francisco Lorenzo Mariño; en Corrubedo se llevaron a cabo mejoras en las calles de O Colexio, de Os Pozos y Canaval y que dejaron preparada la Avenida de Buenos Aires; en Castiñeiras se intervino en las calles A Revolta, Fonteseca y Curros y en el camino de Os Paramos; en Carreira se realizaron obras en las calles de A Capela, Frións, Vilar-Vixán y Mámoa-Laxes; en Olveira se actuó en Sirves y Cristal, quedando previsto el acceso a las Dunas; en Oleiros se ejecutaron diversas pavimentaciones en el lugar de Os Muíños; en Palmeira se mejoraron las calle de A Cambra y Agriña, y en Artes se acondicionó el entorno de la iglesia parroquial.

El BNG recordó que muchas de esas actuaciones “non contaron co apoio do PP” y agregó que si fuera por los populares “boa parte destas pavimentacións non serían posibles”, y que pese a ello, considera previsible que “o actual goberno trate agora de presentalas como propias”, y añade que es importante que la ciudadanía sepa que esos proyectos fueron planificados, tramitados y financiados previamente por el gobierno BNG-PBBI-PSOE.

“Isto son feitos que demostran que hai outra maneira de gobernar, baseada na participación veciñal, xa que moitas foron propostas directamente pola veciñanza e tamén por unha boa planificación”, agregó Luis Pérez, quien anunció que “imos continuar traballando en positivo, presentando iniciativas que melloren a calidade de vida da veciñanza. Ribeira necesita un goberno que escoite á xente, traballe para resolver as demandas veciñais e actúe con responsabilidade pero por desgraza asistimos a un goberno que parece máis preocupado por facer fotografías para as redes sociais que por resolver os problemas do día a día”.