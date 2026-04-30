Una quincena de propuestas variadas conforman la oferta del 'Maio Cultural' de Ribeira dedicado a las Letras Galegas

Las concejalas de Cultura y de Educación, Ana Barreiro y Juana Brión, presentaron el cartel de la programación cultural del mes de mayo

Una quincena de propuestas, que abarcan desde eventos de danza, música, monólogo, festival, arte y narración oral, conforman la programación del Maio Cultural de Ribeira, que estará centrada en la efeméride del Día das Letras Galegas, que este año se le dedica a Begoña Caamaño. Concretamente, para el mismo 17 de mayo se anuncia un espectáculo de las cantareiras de Bailadela y As Sete Linguas, a la una de la tarde en la Praza Porta do Sol. Además, la asociación Francisco Lorenzo Mariño de Aguiño ofertará para esa jornada, a partir de las 16.30 horas, como hace habitualmente, hinchables, música, juegos populares y una actividad de dibujo infantil con obsequios en el parque de A Tasca y la casa de cultura ‘Manuel Ayaso’, además de regresar con la actuación de las cantareiras y pandeireteiras y el espectáculo de magia “Don Gelatti” con Dani García, desde las 19.30 horas.

El cartel incluye algunos eventos ya anunciados hace semanas, como es el caso del espectáculo de danza ‘BenQuerer’ con Fran Sieira acompañado de Caamaño & Ameixeiras, que tendrá lugar este sábado, a las ocho de la tarde en el auditorio municipal. Esa misma instalación albergará el día 7 (20.00 horas) el concierto ‘Unha viaxe no tempo’ del Conservatorio Profesional de Música ‘Enrique Paisal’. Carlos Blanco ofrecerá en el auditorio dos pases de su monólogo ‘A penúltima’ el día 8, uno a las o cho y media de la tarde y el otro a partir de las diez y media de la noche. Los días 8 y 9 de mayo se desarrollará el Bruón Folk Fest en el entorno del Centro Recreativo de Artes. La Real e Ilustre Cofradía da Dorna programó para el día 10, a las ocho de la tarde, en el auditorio su ‘Jala Solidaria con Mimarte’, con entrada de 5 euros, y la recaudación se destinará al Fondo Social Dorneiro.

Folclore gallego

La jornada del 16 de mayo, a partir de las siete de la tarde, estará marcada por la música y baile tradicional gallego con el Festival Nacional de Folclore, que llegará al auditorio de la mano de la agrupación Tahume. La asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharaui (Sogaps) celebrará el sábado 23 (20.00 horas) un concierto benéfico -con entrada de 3 euros- a favor del programa ‘Vacacións en Paz’ y que contará con las actuaciones del grupo Boroa y del artista David Cuence. Al día siguiente, y una hora antes, el auditorio ribeirense albergará el concierto de las Letras Galegas con las intervenciones de las corales polifónicas Municipal y del Círculo Mercantil de Ribeira y de la de Berres de A Estrada.

El viernes 29, a partir de las once de la mañana, tendrá lugar la entrega de premios del XXXIV Concurso Escolar das Letras Galegas, que incluirá el espectáculo ‘Chaves invisibles’ de Bero Rilo y Luis Iglesias, en homenaje a Begoña Caamaño y dirigido al público escolar. Esa misma jornada, pero a las diez de la noche, y enfocado a la población juvenil, se celebrará el parque García Bayón, desde las 22.00 horas, el evento ‘Fálame así, cántame así’.

Narración oral

Además, la narración oral también tendrá su hueco con el ciclo ‘Sábados de conto’, a la doce del mediodía, en el centro cultural ‘Lustres Rivas’, y en el que se incluyen el día 16 con ‘A chave do reino’ de Charo Pita; y el día 30 con ‘As mil e unha’ de Vero Rilo; así como el sábado 23, a las seis de la tarde y en el centro social de Carreira, con ‘Seres máxicos do reino de Galicia’ de Soledad Felloza. Y de la mano del Eixo Atlántico llegarán los intercambios escolares Galicia-Norte de Portugal los días 7, 8, 13 y 14 con el colegio de Olveira, de Ribeira, y la escuela básica ‘Manuel Faria e Sousa’ de Felgueiras. Además, hasta el 30 de mayo estará abierta en la sala de exposiciones del centro ‘Lustres Rival’ la muestra itinerante de la ‘XV Bienal de Pintura do Eixo Atlántico’.

"Chega maio e, como non podía ser doutro xeito, a cultura é a gran protagonista arredor do Día das Letras Galegas. Teremos máis de quince propostas para tódolos públicos con presenza de música, danza, monólogo, narración, festivais ou arte, chegando así a distintas formas de expresión cultural. A maior parte delas serán no noso buque insignia cultural: o novo Auditorio municipal. E en todo este programa é clave tamén a colaboración do noso tecido asociativo. Un claro exemplo é a xornada do propio 17 de maio. Agora queda desfrutar dunha ateigada axenda de actividades para desfrutar da nosa cultura, da nosa lingua e das nosas letras", declaró la concejala de Cultura, Ana Barreiro. Por su parte, la edila de Educación, Juana Brión, destacó la importancia de las actividades dirigidas a la población infantil, juvenil y familiar, incluyendo el referido intercambio de experiencias entre escolares.