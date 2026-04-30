Una pareja evita una agresión sexual en un trastero de un parking subterráneo de Ribeira

El hombre y la mujer que auxiliaron a la víctima acudieron a la comisaría para comunicar lo ocurrido Chechu Río

Un matrimonio consiguió evitar una posible agresión sexual en un trastero de un aparcamiento subterráneo ubicado en el centro del casco urbano de Ribeira. Ocurrió en torno a las cuatro de la tarde del pasado sábado cuando esa pareja acudió a retirar su vehículo y empezó a escuchar unos gritos, que definió como “desgarradores” y que parecían proceder del sótano -3, hacia donde se dirigieron los cónyuges, que comprobaron que en ese sitio había un trastero, donde un hombre de unos 45 años estaba tratando de meter a una mujer que ronda los 33.

El matrimonio auxilió a la supuesta víctima para tratar de sacarla de allí, encontrándose con la oposición del varón, que seguía tratando de introducirla en el trastero. Al no conseguir lo que pretendía hacer, principalmente por la intervención de la referida pareja, fue cuando el presunto agresor inició la huida. Pese a que el hombre que salió en defensa de la víctima fue en persecución de ese individuo, no logró darle alcance y acabó perdiéndole de vista. Ella les contó que había estado en un bar, en el que coincidió con ese varón, quién le pidió que lo acompañase, llevándola hasta el aparcamiento en el que, según les dijo la víctima, trató de bajarle los pantalones.

Acudieron a la comisaría

Tras conocer ese relato, la esposa invitó a la víctima a subir a su coche, en el que se montó el marido cuando el automóvil salía del parking, para llevarla hasta la comisaría. Poco después de emprender la marcha, la mujer que estuvo a punto de ser agredida sexualmente les pidió que, antes de llevarla hasta las dependencias de la Policía Nacional, la acercasen hasta donde se encontraba su padre. Tras estar esperando por ella, comprobaron que no regresó, pero decidieron acudir a la comisaría ribeirense a poner esos hechos en su conocimiento. Efectivos policiales realizaron diversas diligencias, pero hasta el momento no lograron contactar con la víctima para tomarle declaración, pero de lo practicado se dará cuenta a la autoridad judicial.