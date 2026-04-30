La proyección de un documental sobre el erizo de mar trata de poner en valor este preciado y, a la vez, desconocido recurso del litoral de Ribeira
Una parte de representantes del sector do mar asistió en la sala polivalente del auditorio municipal a la difusión de un trabajo impulsado por el Ayuntamiento
La sala polivalente del auditorio municipal ribeirense albergó a última hora del jueves la proyección del documental titulado ‘O mar dende dentro: o ourizo’, con una duración de 20 minutos, y que contó con la asistencia de una parte de representantes del sector del mar. Se trata de una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento para tratar de dar a conocer ese recurso específico que se extrae por parte de integrantes de las cofradías de pescadores de Carreira-Aguiño y de Ribeira dentro de un plan conjunto de trabajo y que no es excesivamente conocido, pero que es muy valorado por negocios de restauración.
Según se dio a conocer en ese acto, este trabajo audiovisual fue producido por Víctor Oujo, que es un trabajador del sector del mar, además de creador de contenido. En el mismo se presenta una narración en primera persona de todo el proceso de una jornada de trabajo, empezando desde la colocación del traje y la preparación de la embarcación para salir a faenar hasta la comercialización de ese producto y su entrega a los compradores. Además, se ofrece una comparativa sobre cómo era esa labor antes y en la actualidad, así como la revalorización del erizo de mar y su repercusión en el precio y las utilidades del mismo a través del testimonio de un marinero jubilado, que es abuelo del propio productor.
La alcaldesa ribeirense, María Sampedro, indicó que "enxalzamos con festas o percebe, a navalla e o polbo, polo que consideramos que tiñamos unha débeda co ourizo de mar que hoxe, en certa medida, salda o Concello de Ribeira". A la vez, la primera edila alabó el papel que juegan los pósitos "que extraen recursos excepcionais que contribúen a facer Ribeira calidade". También refirió que con esta proyec ción "asistimos ao respecto que ten o sector ao mar, conscientes do privilexio de que a natureza nos brinde estes manxares; produtos que se converten nun medio de vida. En consecuencia, é necesario respectar os seus tempos, o seu ritmo. Porque o mar dános moito. Ribeira é o que é grazas á súa xente, pero tamén a este medio ao que está fortemente vencellada".
En términos similares se expresó el concejal de Mar e Promoción do Litoral, Fernando Abraldes, para el que en esa pieza audiovisual “unimos pasado e presente”, mostrando también el relevo generacional. A ello agregó que "o noso litoral é o noso principal medio de vida. Por iso é preciso que tamén se dea a coñecer como o sector desenvolve o seu traballo de maneira respectuosa e sostible. Somos nós quen se adapta aos tempos do mar. Por iso, seguiremos traballando noutras iniciativas como esta. Porque isto tamén é promocionar o noso litoral”.