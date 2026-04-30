Fallece a los 55 años el aguiñense Rafael Gómez Romero, capitán de pesca del barco ‘Nuevo Pleamar’

La muerte del capitán de pesca Rafael Gómez Romero se produjo cuando iba a bordo del palangrero 'Nuevo Pleamar', que faenaba en aguas del Pacífico Sur Cedida

El aguiñense Rafael Gómez Romero falleció en la jornada del miércoles a los 55 años de edad. La muerte de este capitán de pesca desde hace unas tres décadas, y que era muy conocido y respetado en su parroquia y en el resto de la capital barbanzana, así como en el sector del mar, ha causado una gran consternación. Por el momento se desconoce el motivo de su muerte, por lo que habrá que esperar a que se le practique la autopsia para determinar las causas, aunque no se descarta que pudiera haberse producido por causas naturales al sufrir una indisposición.

Gómez Romero había pasado hace aproximadamente un mes un reconocimiento médico y hace dos semana viajó hacia Chile para enrolarse y formar parte de la tripulación del barco ‘Nuevo Pleamar’, construido en el año 2004, de 47 metros de eslora y 9 metros de manga, de bandera española y perteneciente al armador vigués Joaquín Barciela. Cuando se produjo su muerte, esa embarcación se encontraba faenando en una zona del Pacífico Sur y se dedicaba al arte del palangre de superficie para la pesca de pez espada.

El ‘Nuevo Pleamar’ se está dirigiendo con los restos mortales de su capitán hacia un puerto de Chile para trasladar hasta allí sus restos mortales y se puede proceder al levantamiento del cadáver y, posteriormente, practicarle la autopsia, para determinar las causas de su muerte. Una vez que se completen esos y otros trámites, se espera que se pueda llevar a cabo su repatriación. Con anterioridad a formar parte de la tripulación de este palangrero, Rafael Gómez Romero trabajó durante aproximadamente una década para Maicoa, de Vigo, y durante un lustre fue capitán de pesca en los buques 'Ecce Homo Divino' y ''Ecce Homo Glorioso' de una empresa armadora de Celeiro.