El grupo de rock alternativo EVA10, con raíces en O Barbanza, da sus primeros pasos para emocionar con letras de sus propias composiciones

El grupo musical EVA10 se estrenó con un concierto para sus más allegados en el pub 'Liverpool' en Ribeira Chechu Río

En una época en la que se prodigan las bandas tributo o formaciones que versionan los grandes éxitos de artistas consagrados, el hecho de que surjan grupos con su estilo propio, que apuestan por interpreta sus propias composiciones, es considerado como una bocanada de aire fresco para el mundo de la música. Este es el caso de EVA10, compuesto por el vocalista Abraham González, los guitarristas Ricardo Vieito y Alberto Vila, el bajo Dani García y Alfonso Méndez a la batería, un nuevo instrumento para él al que se adaptó a la perfección.

Se trata de un proyecto que se inició hace tres años sin un nombre concreto por iniciativa de Vieito y García que, junto a otros tres músicos, se dedicaban básicamente a componer y ensayar. Se produjeron algunas bajas, pero ellos no desistieron en seguir adelante. Hace doce meses estuvieron buscando sustitutos que encajasen con lo que querían hacer, dándole un impulso a su propuesta con la finalidad de vincularla a O Barbanza, como sucede con el nombre, que hace referencia a la base aérea situada en el Monte Iroite, y también porque hace referencia a la primera mujer, el origen, y el número hace referencia a la perfección que todos quieren.

En su búsqueda encontraron al cantante, que hasta entonces sólo había colgado en Instagram trozos de los temas que el mismo componía e interpretaba. Le hicieron una prueba y lo eligieron entre varios. Luego llegaron el guitarrista melódico y el batería, que encajaron bien, y los 5 empezaron a ensayar en un local en A Pobra. El pasado domingo ofrecieron su primer concierto exclusivo para los más allegados. Aunque se puede decir que jugaban en casa y que podría parecer fácil superar esa prueba, lo cierto es que lo dieron todo con su rock alternativo, que bebe de diversas fuentes, por la diferencia de gustos de cada uno.

Canciones como ‘Polvo en suspensión’, ‘Alas rotas’, ‘Perdido’, ‘La Tentación’, ‘Luz’ o ‘Un día más’, así como 'Ícaro', 'Una razón' y 'El perro' entraron muy bien por el oído del público y con ellas se ganaron a pulso sus aplausos. Sus letras son muy personales, cuentan historias basadas en hechos y sentimientos reales, en los que la gente se puede ver identificada. Ahora van a grabar una maqueta para subirla a varias plataformas para dale difusión y luego vendrán los conciertos.

El grupo musical EVA10 se estrenó con un concierto para sus más allegados en el pub 'Liverpool' en Ribeira Chechu Río

El grupo musical EVA10 se estrenó con un concierto para sus más allegados en el pub 'Liverpool' en Ribeira Chechu Río

EVA10 se estrenó con una colaboración especial de Ari y Valeria, de Unicorn Magic, en el pub Liverpool Chechu Río