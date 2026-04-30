Convocadas las peñas dorneiras a una asamblea para informar del calendario de actividades y de los conciertos del Rock & Dorna

La asamblea de las peñas dorneiras se convocó para última hora de la tarde de este sábado en la Casa da Xuventude

La Casa da Xuventude de Ribeira albergará a partir de las siete y media de la tarde de este sábado, día 2 de mayo, una nueva asamblea de peñas dorneiras, en la que se anunciará el calendario de actividades de la LXXVIII Singladura de la Festa da Dorna, así como todas las actuaciones con las que se contará en el festival Rock & Dorna, que se desarrolla de manera paralela a la popular fiesta. Y se dará cuenta de que la ‘Jala Solidaria Mimarte’, con entrada de 5 euros y cuya recaudación se destinará al Fondo Social Dorneiro, se celebrará el 10 de mayo, a partir de las ocho de la tarde, en el auditorio municipal de la capital barbanzana. Ese encuentro rematará con el habitual turno de ruegos y preguntas.