Ribeira pedirá 719.950 euros del Fondo de Cooperación para financiar la musealización del edificio anexo a la antigua nave de Conservas Cerqueira

El Aula de Música, en fase de remodelación, llevará el nombre de ‘Camilo Rumbao’ tras el acuerdo por unanimidad adoptado este lunes Chechu Río

El pleno municipal ribeirense aprobó, con el voto favorable de 20 de los 21 concejales -el edil no adscrito Juan Luis Furones se abstuvo por entender que faltaba documentación para respaldar un voto afirmativo- la presentación, a través del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) de una solicitud de 719.950 euros del Fondo de Cooperación -préstamo sin intereses a devolver en 8 años- para apoyar la financiación de la musealización del edificio anexo a la antigua nave de Conservas Cerqueira SA. Ese importe se corresponde con la valoración extraída de una memoria de ese proyecto. La alcaldesa, María Sampedro, manifestó que ello les permitirá no tener que pedir un crédito a una entidad financiera y ahorrar 123.000 euros en intereses. Y añadió que, a mayores, se solicitó una ayuda de 200.000 euros a la Diputación para acometer actuaciones de protección y conservación de ese patrimonio público.

Salió adelante, esta vez por unanimidad, la propuesta del Gobierno local sobre subvenciones nominativas de 242.000 euros para 23 entidades, como los 3.400 euros por cada uno de los convenios con Ambar, Amicos, A Creba, Faibén, Renacer, Cáritas, Cruz Roja, AECC, Ágape e ICE Renovación, además del convenio con la Asociación ‘Lajareu por Barlovento’ para el fomento de la vela tradicional (2.000), con el Liceo Marítimo de Ribeira (2.500), con la Universidade de Santiago de Compostela (USC) para el programa ‘Universidade para maiores’ (20.000 euros, tras una subida de 2.000 euros) y para el sostenimiento del Museo Etnográfico de Artes con el Centro Recreativo e Cultural (15.000).

El doble para la Dorna

Igualmente, se aprobaron otras subvenciones nominativas, como una a favor de la Asociación Cultural Real e Ilustre Cofradía da Dorna para la Festa da Dorna (pasó de 40.000 a 80.000 euros, tras un acuerdo anterior a propuesta del PSOE), con la Cofradía de Pescadores de Carreira-Aguiño para la Festa do Percebe (15.000) y a la Asociación Cultural O Serriño de Aguiño para la Festa da Navalla (4.000), con el Club Náutico Riveira para el fomento de la vela (3.500), para contribuir a la concentración motera de septiembre del Motoclub Os Reventapistóns (5.500), para la cofinanciación del Museo de Artes do Gravado (15.500) y para la Asociación de Empresarios de Ribeira, que percibirá 5.000 euros para su campaña de Navidad, 20.000 para la Feira Gastromar y otros 20.00 en apoyo al comercio local.

También se aprobó por unanimidad una modificación de crédito por 1.329.996 euros, procedente del remanente de tesorería, para financiar la aportación anual del contrato de alumbrado público (537.102 euros), la mitad de la subvención nominativa para la Festa da Dorna (40.000 euros), la amortización anticipada del préstamo de inversiones de 2024 (152.894) y otros 600.000 euros para la PAI-EDIL ‘Ribeira Atlántica 2030’. Sampedro destacó que “estase facendo o gasto con sentido, sensatez e cabeza”. Además, la propuesta de la Asociación Musical ‘Sons do Mar’ para que el aula de música de Aguiño lleve el nombre de ‘Camilo Rumbao’ también obtuvo el respaldo unánime.

Cambios en la RPT

Posteriormente, se debatieron de manera conjunta las cuestiones relativas a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para la adaptación del nivel mínimo A1/A2 al Real Decreto-Lei 6/2023 y la supresión de los puestos de la Unidade de Condutas Aditivas (UCA) tras ser asumida junto con buena parte de su personal -excepto dos, que siguen perteneciendo a la Administración local y que se reubican en - por el Sergas, así como el ajuste del anexo de personal del presupuesto de 2025, prorrogado al ejercicio actual. Se trató de medidas que afectan a 25 trabajadores municipales y que obtuvo el respaldo unánime.

La corporación municipal también abordó la rectificación del Inventario de Bens Municipal, con las altas de 23 fincas, entre las que se incluyen dos del futuro polígono industrial de Pedras Vermellas y que se sitúan en la zona pobrense de Moldes y las otras 21 que fueron expropiadas, así como el auditorio municipal y los terrenos alquilados que se usan como dos aparcamientos disuasorios en Corrubedo y otro en Deán Pequeño -frente al edificio de los Servicios Sociales Comunitarios- y la nave de Cruxeiras que funciona como depósito municipal-, entre otros derechos de uso y adquisiciones, como la cesión de un terreno en necesario en Gándara-Oleiros para colocar una marquesina, la cesión gratuita de material deportivo para el equipamiento de los vestuarios de la sala de taekwondo del nuevo módulo cubierto de atletismo en el complejo pòlideportivo de A Fieiteira, y la compra de la parcela del pinas de A Corna y un tractor para labores de roza.

Y en lo que a bajas se refiere se incluyeron 14 trasteros y 12 plazas de garaje vendidas en subasta pública en Xohana Torres, Cristóbal Colon y Alcalde Fernández Bermúdez; las plataformas de las carrozas de la Cabalgata de Reyes Magos y la parcela de la antigua comisaría cedida a la Consellería de Educación para ampliar el colegio ‘O Grupo’, además de varias altas y bajas en caminos. Y quedó sobre la mesa, a la espera de contar con todos los informes técnicos necesarios, el camino que desciende del mirador de Pedra da Ra. Todo ello se aprobó por unanimidad. Y también se dio luz verde al inicio del expediente de titularidad pública de unos terrenos situados en Salmón, en Oleiros, para que se pueda finalizar la obra de saneamiento que se inició allí.

Enmiendas por mociones

En el turno de mociones, la propuesta del PSOE para la adquisición de la parcela del ‘Cine Millán’ en Palmeira y redacción de un proyecto de rehabilitación de ese espacio se modificó a través de una enmienda de sustitución presentada por el Ejecutivo local para que el Ayuntamiento de Ribeira inicie las negociaciones con la familia para buscar un interlocutor con quien llevar a cabo las gestiones para hacerse con esa propiedad, teniendo en cuenta las circunstancias económicas y financieras de la Administración local.

Lo mismo sucedió con la moción del BNG sobre la necesidad de mejoras en los puertos del municipio, en la que el equipo de gobierno presentó otra enmienda de sustitución, en la que planteó seguir trabajando para dotar de mayor seguridad a los muelles e instar a Portos de Galicia a continuar con los mantenimientos y el impulso del puerto como una zona de trabajo para las personas rederas, artes de pesca, de arrastre y cerco. Ambas enmiendas salieron adelante con el voto a favor de los 13 componentes del Gobierno local y los 8 en contra de la oposición.