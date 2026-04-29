La mítica atleta María José Martínez Patiño recibirá un homenaje en la XXI Carreira da Guía que se celebrará el 17 de mayo

La atleta ribeirense María José Martínez Patiño recibirá un homenaje en la XXI Carreira da Guía que se celebrará el 17 de mayo Cedida

La organización de la XXI Carreira Virxe da Guía, que recae en la Asociación de Veciños de Carreira, reconoce siempre la trayectoria de algún ribeirense vinculado al mundo del atletismo, ya se trate de corredores populares, campeones federados, organizadores, entrenadores y otros. En esta ocasión, desde dicha entidad vecinal han decidido que el día de la prueba, que como es tradición se disputará el 17 de mayo, Día das Letras Galegas, se distingua a una misma persona que destaca en todos los estamentos del mundo atlético: “Unha persona que foi atleta de nivel internacional, a que só auténticas fatalidades lle impediron estar en Xogos Olímpicos, adestradora, locutora de radio en eventos de atletismo, profesora universitaria con ensino relacionado con deporte, asesora do Comité Olímpico Internacional...”.

Se trata de un mito del atletismo, como María José Martínez Patiño, de la que se anuncia que, como anticipo al tributo que se le rendirá el próximo 17 de mayo, se contará con ella mañana, día 30 de abril, a partir de las ocho de la tarde, en el centro social de Carreira, en la entrevista que les realizarán y en la que describirá todas sus facetas y responderá a todas las inquietudes que tenga el público asistente.

Respecto a la XXI Carreira Virxe da Guía, desde la organización se indica que la inscripción de participantes -un máximo de 200 atletas adultos y otros 200 escolares- estará abierta hasta las once de la noche del 13 de mayo en la página web www.galitiming.com, debiendo abonar una cuota de 7 euros los participantes en la distancia de 6,6 kilómetros, mientras que para el resto será gratis. También indica que los dorsales se podrán recoger desde las nueve y media de la mañana del día de la prueba hasta 15 minutos antes de la salida de cada una.

En ese sentido, se indica que la primera será a las 10.30 horas para atletas sub-12 y sub-14 (900 metros), a las 10.45 saldrán los sub-16 (1.800 metros), a las 11.00 será la prueba para los sub-20, sub-35, sub-45, sub-55, sub-65, +65 e inclusiva (6,6 kilómetros), a las 11.45 correrán los sub-10 (500 metros), a las 12.00 los prebenjamines -nacidos entre 2019 y 2021- (100 metros) y a las 12.10 los pitufos -de 2022 en adelante- (80 metros).

Además, en cuanto a premios, habrá medallas para los tres primeros clasificados de cada categoría, a excepción de los pitufos y prebenjamines, que se les entregará a todos. Por otro lado, en cuanto a logística, se indica que habrá servicio de duchas en el polideportivo de A Fieiteira de 11.00 a 14.00 horas, así como aparcamiento gratuito a 50 metros de la línea de salida y avituallamiento n la meta.