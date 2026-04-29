La fotógrafa ribeirense Flora Iglesias se proclamó subcampeona del mundo por equipos en la World Photographic Cup 2026

Flora Iglesias es una fotógrafa natural de Ribeira que integró el equipo de España que quedó campeón en la considerada "Copa del Mundo de Fotografía" Cedida

La fotografía Flora Iglesias, de Ribeira, alcanzó uno de sus mayores hitos internacionales al proclamarse subcampeona del mundo por equipos en la World Photographic Cup 2026, logrando la medalla de plata y consolidando su posición entre las grandes potencias del panorama global de la imagen profesional. Según indicó el seleccionador nacional, José Hidalgo, la final del certamen, celebrada en la localidad islandesa de Reikiavik, confirmó el “excelente rendimiento” del equipo español, que acudía como uno de los principales aspirantes al título tras una destacada trayectoria en la competición. España se quedó a tan solo un punto del equipo campeón, Estados Unidos, en una final “especialmente ajustada”.

Hidalgo subrayó que ese resultado supone la culminación de un ciclo de extraordinarios logros para el equipo nacional, presentado por la Federación Española de Profesionales de la Fotografía y la Imagen (Fepfi), que ya demostró su fortaleza en ediciones anteriores, incluyendo el título mundial en 2024 y la tercera posición en 2025. En este contexto de éxito colectivo, el seleccionador nacional destaca la participación de Flora Iglesias, de la que señaló que su aportación resultó “clave” para la consecución de la medalla de plata.

La selección española, coordinada por el comité de FEPFI y dirigida por el seleccionador nacional José Hidalgo, logró conformar un “equipo equilibrado, competitivo y con una sólida proyección internacional”. Además, ese trabajo permitió situar a España como el país con mayor número de medallas en la presente edición, además de posicionar nueve imágenes entre las finalistas del certamen. Así, Hidalgo ensalza que el éxito alcanzado en 2026 refuerza la trayectoria ascendente de la fotografía española y consolida a sus profesionales como referentes globales. “La presencia de Flora en el equipo nacional no solo sitúa su carrera en la élite internacional, sino que también pone en valor el talento fotográfico que emerge desde A Coruña hacia el mundo”, subrayó.

La World Photographic Cup, que está considerada la “Copa del Mundo de la Fotografía”, reúne anualmente a más de 50 países y distingue la excelencia técnica, creativa y narrativa de la imagen profesional a nivel internacional. La Federación Española de Profesionales de la Fotografía y la Imagen celebra este logro como el resultado del esfuerzo conjunto de autores, equipo técnico y estructura federativa, reafirmando su compromiso con la excelencia y la proyección internacional de la fotografía española.