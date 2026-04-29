El parque García Bayón, de Ribeira, albergará el 29 de mayo actuaciones musicales para jóvenes con 9Louro, como cabeza de cartel, Alddara y tres DJ

Juiana Brión, Carmen Pérez y María Sampedro presentaron el cartel del evento 'Fálame así. Cántame así' que tendrá lugar a finales de mayo Chechu Río

La juventud ribeirense será la destinataria dentro de un mes de los conciertos incluidos en el evento ‘Fálame así, cántame así’, impulsado desde las concejalías de Xuventude y de Educación, con la colaboración de la Secretaría Xeral da Lingua de la Xunta de Galicia, para la noche del 29 de mayo en el parque García Bayón, y en el que desde las 22.00 horas se contará con las actuaciones del artista de música urbana 9Louro como cabeza de cartel, así como la cantante rianxeira Alddara, que llegó a la fase final del concurso ‘Operación Triunfo’.

Además de los pinchadiscos Mateo Abelleira, DJ Diego Tercero y Mateo Fajardo, que son algunos de los principales exponentes de la música de mezclas de la zona. Y desde una hora antes de la primera actuación, que previsiblemente correrá a cargo de Alddara, se contará con la participación de los DJ noveles que se están formando en un curso que se imparte en la Casa da Xuventude, y tendrán la oportunidad de dar a conocer lo que aprendieron en las clases.

En esta iniciativa, según manifestó la primera edila, acompañada de las concejalas Carmen Pérez y Juana Brión, se fusionarán música y dinamización del uso de la lengua gallega entre la población joven de la capital barbanzana con letras en gallego, y que es por ello por lo que se promueve esta reunión alrededor de la música para cerrar el Mesa das Letras Galegas. El Ayuntamiento optó por impulsar esta acción con artistas referentes del ámbito gallego y comarcal en su apuesta por ofrecerle a la juventud “tempo de lecer coa música como protagonista, apostando pola creación nosa e en galego".

"Ribeira é testemuña e berce de músicos como Aida Tarrío, das Tanxugueiras, como xa o fora de Heredeiros da Crus. Son dous claros exemplos de que a creación musical é un moi bo motor de uso do galego tamén na mocidade. Quen non lembra, algunhas das míticas cancións en galego que se escoitaban no programa infantil do ‘Xabarín Club’; programa co que desfrutamos tódalas tardes sendo nenos e nenas", manifestó Sampedro Fernández.