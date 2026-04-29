Besteiro acusa a Rueda de "maltratar" la Sanidad Pública en O Barbanza tras dos años de protestas y siete noches de encierro en el hospital comarcal

El secretario xeral del PSdeG-PSOE se entrevistó con integrantes de la plataforma comarcal que acumula ocho noches de encierro en el vestíbulo del Hospital dop Barbanza Cedida

El secretario xeral do PSdeG-PSOE, tras escuchar el testimonio de pacientes encerrados en el complejo asistencial barbanzano, criticó que haya que esperar dos años para una operación quirúrgica y que haya pruebas intermedias que tardan hasta 400 días en ofrecer los resultados, y que el Sergas oculte las segundas consultas en las listas de espera por no estar obligado a publicarlas

El secretario xeral del PSdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, denunció ayer la "deriva" de la Sanidad Pública gallega, en general, y la de O Barbanza, en particular. Lo hizo después de acercarse al hospital comarcal para acompañar y escuchar a los integrantes de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza que acumulan siete noches de encierro en el vestíbulo de dicho complejo asistencial ubicado en el lugar de Salmón para exigir una reunión que vienen reclamando desde hace 818 días -la reiteró en dos posteriores ocasiones- con el gerente del Área Sanitaria de Santiago-O Barbanza y el director del hospital comarcal, que en la actualidad son Ángel Facio y Hugo Pérez, respectivamente.

“Sete noites levan os veciños e veciñas do Barbanza durmindo no chan do seu hospital, pedindo que o xerente abra a porta e os escoite. Esa é a resposta que a Xunta de Rueda ten para a Sanidade Pública galega: portas pechadas e silencio”, declaró Gómez Besteiro. El dirigente socialista, que recogió en primera persona el relato de los pacientes encerrados, destacó que lo que está sucediendo en el complejo asistencial barbanzano “non é unha protesta calquera, é unha emerxencia”.

Desmontan el relato oficial

Esa consideración la realizó tras escucharles decir que la espera para una operación quirúrgica alcanza los dos años, o que las pruebas intermedias tardan hasta 400 días en dar resultados y que el Sergas oculta la segundas consultas en las listas de espera porque no está obligado a publicarlas. “Son datos que desmontan o relato oficial. Por iso non quere comparecer ningún responsable, porque os números non admiten maquillaxe”, añadió el secretario xeral de los socialistas gallegos.

Besteiro enmarcó "esta crise" se corresponde con el diagnóstico que hizo público el jueves pasado el Consello de Contas y que, según recordó, dice que "Galicia é a segunda comunidade do Estado que menos inviste en Atención Primaria, cun 12% do gasto sanitario, lonxe do 25% que recomenda a Organización Mundial da Saúde (OMS) e por baixo da media estatal, que se sitúa no 14%". Además, indicó que dicho informe constata que el 28% de las plazas del Sergas están en régimen de temporalidad, "cando o obxectivo legal é non superar o 8%, e que un de cada catro profesionais da Sanidade galega ten contrato temporal".

Sin rectificación

El líder de los socialistas de Galicia recordó también que ese informe censura "a contratación a dedo coa Sanidade privada mediante autorizacións de uso temporal, sen concorrencia nin publicidade, unha práctica que o Consello de Contas vén advertindo desde 2022 sen que a Consellería de Sanidade rectifique". Y agregó que “Rueda mantén 500.000 galegos e galegas en listas de espera, pechou 2024 cun superávit de 191 millóns de euros sen explicar a que os dedicou e segue desviando recursos públicos á concertada por vías que o propio organismo fiscalizador pon en cuestión”, denunció

José Ramón Gómez calificó esta situación como “o froito directo de case dúas décadas do PP desmantelando o que entre todos construímos” y anunció que el grupo socialista Socialista volverá a exigir en el Parlamento al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, explicaciones por su gestión sanitaria. “Non pode ser que, en 2026, a única forma de que un goberno escoite á xente sexa durmir no chan dun hospital”, sentenció. Y aprovechó para trasladarle a la referioda plataforma comarcal que el respaldo del PSdeG-PSOE: “Aos veciños e veciñas do Barbanza só lles podo dicir unha cousa: tedes todo o noso apoio. Estaremos ao voso lado o tempo que faga falla”, concluyó.