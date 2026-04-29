Alumnado del colegio ‘Heroínas de Sálvora’ de Aguiño se acercan a los oficios tradicionales de elaboración de zuecos y de pandereta

Elena Ferro explicó al alumnado aguiñense diferentes aspectos sobre la elaboración a mano de zuecos Cedida

La Fundación Artesanía de Galicia llevó el proyecto ‘Artesanía na Escola’ hasta el colegio ‘Heroínas de Sálvora’ de Aguiño con demostraciones de dos de los oficios tradicionales más emblemáticos de Galicia, como son la construcción de panderetas y la elaboración de zuecos. Concretamente, en esta iniciativa participaron Xosé Manuel Sanín, del taller Sanín Percusión Tradicional, de Santiago de Compostela, y Elena Ferro, propietaria del taller Eferro , de Merza, en Vila de Cruces.

‘Artesanía na Escola’ comenzó con ‘Eu xon zoqueira’, una unidad didáctica dedicada al oficio de los zoqueiros, a través da figura de Elena Ferro, que está al frente del taller familiar Eferro, activo desde 1915 y que vio reconocida su trayectoria con el Premio Nacional de Artesanía en 2019. Elena Ferro, que destaca por su trabajo con un producto característico de la tradición rural: los zuecos de madera, logró un cambio en el valor de este calzado de trabajo, otorgándole un nuevo significado sin que perdiese su esencia y reinventándolo como complemento de moda con constantes innovaciones en diseños, materiales y colores. Por su parte, Xosé Manuel Salvado Sanín fue el protagonista de la segunda de las unidades didácticas de ‘Artesanía na Escola’ con ‘Eu son artesán de percusión tradicional’, que se centra en la historia y elaboración de uno de los instrumentos más tradicionales de Galicia, la pandereta.

Desde la Fundación Artesanía de Galicia indican que ya trabaja con la tercera de las unidades didácticas, ‘Eu son artesán de figuras de pan’, centrada en la elaboración de los tradicionales amuletos de miga de pan típicos de San Andrés de Teixido (Cedeira), los ‘sanandresiños’, moldeados con harina y pintados a mano a través del artesano Jorge Bellón (Cedeira). Y anuncia que, en breve, comenzará con las primeras demostraciones en centros educativos.

‘Artesanía na Escola’ es un programa de divulgación impulsado por la Xunta de Galicia desde 2023 y que se dirige a acercar los oficios artesanales y los valores de las artesanía al alumnado de centros educativos de toda Galicia. Así, sus objetivos pasan por divulgar los oficios artesanales que son patrimonio cultural y también sector económico, poner en valor el producto hecho a mano y del profesional de la artesanía como creador y transmisor de conocimientos, divulgar los viejos saberes y mostrar los nuevos oficios vinculados a una artesanía más contemporánea y transmitir los valores de la artesanía vinculados a un consumo responsable, a la producción local y sostenible y a la economía circular. Por último, y a largo plazo, se busca logra el relevo generacional en los oficios artesanales.