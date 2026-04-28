Más de un centenar de personas se concentra a la entrada del Hospital do Barbanza ante un ataúd que representa “a morte e enterro da Sanidade Pública”

Una mujer se acerca al ataúd, ante el que llora, para expresa su pesar por la "morte da Sanidade Pública" Cedida

Más de un centenar de personas secundó esta mañana la concentración en apoyo a la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza, que suma siete días, con sus respectivas noches, de encierro en dichas instalaciones en demanda de una reunión -repitieron hasta la saciedad la consigna "que nos reciban"- con el gerente del área sanitaria y el director del hospital comarcal, Ángel Facio y Hugo Pérez, respectivamente, para tratar sobre las listas de espera en dicho servicio asistencial, para demandar transparencia en las mismas, para trabajar en su reducción, y que las consultas de revisión se incluyan en la relación sobre los tiempos de demora. Lo llamativo de la protesta fue que todos los participantes se situaron delante de un ataúd, para representar “a morte e o enterro da Sanidade Pública” y, así, visibilizar su preocupación por el “deterioro da atención sanitaria” y las consecuencias que acarrean “os recortes e a falta de recursos”.

El BNG se ha querido sumar a esta movilización y dos de sus portavoces, Balbino González y Luis Pérez, junto con otros componentes de la formación frentista, y destacaron que esta acción de protesta “é un exemplo do compromiso da veciñanza coa defensa dun dereito fundamental como é a sanidade pública”. Pérez Barral agregó que “as reivindicacións son xustas e necesarias”, añadiendo también que es preciso un “incremento de profesionais sanitarios para garantir unha atención digna e de calidade”. E incidió en que “non é asumible que haxa persoas agardando durante meses ou mesmo anos por probas diagnósticas ou consultas con especialistas, unha situación que obriga en moitos casos a recorrer á sanidade privada”. Además, el concejal nacionalista en Ribeira describió el entierro representado como un “símbolo da necesidade de reaccionar a tempo para fortalecer a Sanidade Pública”.