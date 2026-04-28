Heridos el conductor y la copiloto de un coche en un accidente de tráfico en la carretera AC-550, a su paso por Salmón, en Ribeira

Un Renault Laguna se salió de la vía pro el margen derecho y acabó colisionando contra un poste de hormigón del tendido eléctrico en el lugar de Salmón Chechu Río

Un conductor de 67 años de un Renault Laguna y la copiloto de 62 años resultaron heridos, inicialmente de carácter leve, como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en torno a las once y cuarto de esta mañana en la carretera comarcal de titularidad autonómica AC-550 (Cee-Ribeira), a la altura de la recta de Salmón, en la parroquia ribeirense de Oleiros. Fue un particular el que a las 11.15 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar que se había registrado es siniestro, que consistió en una salida de vía por el margen derecho, en la que el coche metió su rueda delantera derecha en una tajea y acabó impactando contra un poste de hormigón del tendido eléctrico, que quedó muy dañado por la base, aunque no cayó, mientras que el automóvil se detuvo fuera de la calzada.

Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en al comunidad autónoma dieron traslado de lo ocurrido a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo personal técnico de emergencias sanitarias, con la colaboración de la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira y los efectivos del Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM), inmovilizaron a las víctimas y las subieron en la ambulancia asistencial, en la que fueron evacuados al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza, para que ambos reciban la atención médica que precisan y les realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.

Igualmente, hasta el lugar se movilizó a dos patrullas de la Policía Local ribeirense, que estuvo regulando la circulación rodada dando paso alternativo debido a que la carretera estuvo ocupada por los servicios sanitarios, de emergencias y de seguridad., pudiendo reestablecerse la normalidad una vez que se dio por rematada la intervención. También acudió personal del servicio de conservación de carreteras de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) y agentes de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado correspondiente.