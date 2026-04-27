Ribeira celebra el Día de la Danza con una jornada de puertas abiertas

Las 12 alumnas de la Escola de Ballet de Ribeira, con su directora Cristina Riveiro y miembros del Gobierno local se fotografiaron con representantes del Ballet Clásico Internacional Chechu Río

La Escuela Municipal de Ballet de Ribeira celebra el Día Internacional de la Danza, 29 de abril, con una jornada de puertas abiertas que tendrá lugar en el conservatorio Enrique Paisal, a las 17 horas, coincidiendo con la clase de danza clásica 1 con jóvenes de entre siete a diez años.

El objetivo es dar a conocer el aula y esta disciplina de baile para mostrar la calidad del trabajo del alumnado, su compromiso y evolución, además de captar posibles interesados.

Exposición

Por otro lado, el Centro Cultural Lustres Rivas inaugura el jueves 30 de abril la XV edición de la Bienal de Pintura do Eixo Atlántico, un punto de encuentro artístico entre Galicia y Portugal.

El acto será a las 20 horas y Ribeira constituye la cuarta parada de los once municipio gallegos y portugueses en los que parará esta muestra itinerante.

La Bienal se erige como una plataforma de visibilidad para artistas emergentes y consagrados, revelando nuevas perspectivas y lenguajes para relatar sobre el lienzo el mundo en el que vivimos como sucede, por ejemplo, con la obra de Antonio Miranda, uno de los artistas que exponen.