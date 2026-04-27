Ribeira adjudica dos de los cuatro chiringuitos ofertados para instalar y trabajar en el litoral

Entorno de la playa de Ameixida

El Concello de Ribeira adjuica la instalación y explotación de dos chiringuitos de temporada de verano para dar servicio en las playas municipales.

Los lotes fueron Punta Touro, con una única interesada por importe de 2.026 euros por año, y Ameixida, en la que concurrieron tres propuestas y ganó la mejor por 3.260 euros.

En cuanto a Coroso 1, el proceso quedó desierto, y Coroso 2 está pendiente de adjudicar.

La duración de la concesión es de cuatro temporadas de verano que se corresponden con las anualidades del 2026, 2027, 2028, y 2029.