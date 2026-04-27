Los empresarios de Ribeira instan a la Xunta a que continúe con los trabajos de la variante
La Asociación de Empresarios de Ribeira quiere manifestar su inquietud por la demora en la realización de la obra de la variante proyectada por la Xunta de Galicia y de la cual ya se ha realizado y puesto el servicio el primer tramo.
Desde la entidad solicitan al gobierno gallego que “dándose las condiciones para que no haya ningún obstáculo a la realización de esta arteria tan necesaria para nuestra ciudad, que retome dicho proyecto y tal como se comprometieron con esta directiva diferentes estamentos de la administración”, haciendo alusión a la conselleira de Insfraestructura, María Martínez Allegue, al vicepresidente, Diego Calvo Pouso, y al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Así, instan a que “procedan en la medida que sea posible a darle continuación y llevar a buen término dicha infraestructura”.
“No podemos esperar eternamente a que las obras se ejecuten y queden sólo en simples promesas”, manifiestas, añadiendo que “sabemos de la buena voluntad de la Xunta para llevarla a cabo y con esta líneas queremos dar un empujón para conseguir verlas finalizadas. Quedamos a la espera de la administración tome las oportunas medidas para la continuación”, concluyen.