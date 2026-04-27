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Ribeira

Los empresarios de Ribeira instan a la Xunta a que continúe con los trabajos de la variante

Redacción
27/04/2026 21:51
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La Asociación de Empresarios de Ribeira quiere manifestar su inquietud por la demora en la realización de la obra de la variante proyectada por la Xunta de Galicia y de la cual ya se ha realizado y puesto el servicio el primer tramo.

Desde la entidad solicitan al gobierno gallego que “dándose las condiciones para que no haya ningún obstáculo a la realización de esta arteria tan necesaria para nuestra ciudad, que retome dicho proyecto y tal como se comprometieron con esta directiva diferentes estamentos de la administración”, haciendo alusión a la conselleira de Insfraestructura, María Martínez Allegue, al vicepresidente, Diego Calvo Pouso, y al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Así, instan a que “procedan en la medida que sea posible a darle continuación y llevar a buen término dicha infraestructura”.

“No podemos esperar eternamente a que las obras se ejecuten y queden sólo en simples promesas”, manifiestas, añadiendo que “sabemos de la buena voluntad de la Xunta para llevarla a cabo y con esta líneas queremos dar un empujón para conseguir verlas finalizadas. Quedamos a la espera de la administración tome las oportunas medidas para la continuación”, concluyen.

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