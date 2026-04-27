Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

El Encontro das Persoas Maiores de Ribeira logra vender todas las entradas en el día de apertura

La cita será el 10 de mayo y reunirá hasta 900 comensales

Redacción
27/04/2026 21:54
Presentación Encontro das Persoas Maiores 2026
Presentación del evento
Cedida
El Encontro das Persoas Maiores, organizado por el Concello de Ribeira, logra vender todas las entradas en su jornada de apertura. La cita será el 10 de mayo y reunirá hasta a 900 comenales.

El concejala de Servicio Social, Vicente Mariño, manifiesta que “un ano máis, a venda das entradas para este encontro foi todo un éxito. No mesmo día no que abrimos a adquisición das entradas, completamos o aforo. Agora toca traballar para perfeccionar todo para o xantar e desfrutar todos xuntos sentado á mesa no mes de maio”.

El evento comenzará a las 12:30 horas con la misa solemne en la iglesia parroquial de Santa Uxía. Al acabar, los autobuses saldrán desde el Malecón con dirección al complejo deportivo de A Fieiteira, que se convertirá en un salón de eventos para la ocasión, y donde está programada la recepción para las 13:30 horas.

Cada persona pagó una entrada de 25 horas por un menú que consta de primer plato con camarones, cigalas y navajas; segundo plato con carrillera ibérica con patata, sobremesa y bebidas variadas. Además, el toque musical de la cita corre a cargo de Dani DJ, un profesional local.

