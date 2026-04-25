Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

Proponen habilitar en Palmeira, Corrubedo y Castiñeiras zonas específicas para que puedan aparcar los residentes

Chechu López
25/04/2026 06:00
Genoveva Betanzos, Luis Pérez y Antía Alberte comparecieron en Palmeira para dar a conocer su iniciativa que se debatirá y votará en el pleno de este lunes
Genoveva Betanzos, Luis Pérez y Antía Alberte comparecieron en Palmeira para dar a conocer su iniciativa que se debatirá y votará en el pleno de este lunes
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El pleno de la corporación municipal ribeirense debatirá este lunes, en la sesión ordinaria convocada para las ocho de la tarde, una moción del BNG para mejorar el estacionamiento en Palmeira, Corrubedo y Castiñeiras, y en la que se contempla la habilitación de zonas de estacionamiento exclusivo para residentes en esas tres parroquias, permitiendo reservar plazas para quienes tienen vivienda, residen y trabajan todo el año en el municipio. La iniciativa incluye la identificación de las zonas más necesitadas y su posterior análisis en la Mesa de Mobilidade, y desde la formación frentista señalan que es una medida ya implantada con éxito en otras localidades "e que contribuiría a reducir as dificultades para aparcar, mellorando a convivencia e o benestar da veciñanza".

El portavoz del grupo municipal nacionalista, Luis Pérez, junto a sus compañeras Antía Alberte y Genoveva Betanzos, indicó que esta iniciativa surge de un proceso "de escoita activa" iniciado cuando ostentaba la Alcaldía y en el que se recogieron las inquietudes y necesidades de los residentes como de los comerciantes de esas parroquias. Y añadió que "esta iniciativa dá continuidade a unha liña de traballo xa iniciada no anterior mandato, cando puxemos en marcha infraestruturas como os estacionamentos disuasorios de Fafián e na Avenida de Ferrol, ou a municipalización do Centenario reducindo tarifas que permitiron aliviar a presión en zonas céntricas e mellorar a mobilidade no conxunto do municipio". "O incremento de visitantes durante a temporada estival, sumado ás características urbanísticas das vilas mariñeiras, fai necesario avanzar cara a solucións que garantan un uso máis equilibrado do espazo público", subrayó. Su compañera Antía Alberte comunicó que ya existe un informe policial favorable que se aprobó en septiembre de 2025 durante el tripartito.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina