Proponen habilitar en Palmeira, Corrubedo y Castiñeiras zonas específicas para que puedan aparcar los residentes

Genoveva Betanzos, Luis Pérez y Antía Alberte comparecieron en Palmeira para dar a conocer su iniciativa que se debatirá y votará en el pleno de este lunes

El pleno de la corporación municipal ribeirense debatirá este lunes, en la sesión ordinaria convocada para las ocho de la tarde, una moción del BNG para mejorar el estacionamiento en Palmeira, Corrubedo y Castiñeiras, y en la que se contempla la habilitación de zonas de estacionamiento exclusivo para residentes en esas tres parroquias, permitiendo reservar plazas para quienes tienen vivienda, residen y trabajan todo el año en el municipio. La iniciativa incluye la identificación de las zonas más necesitadas y su posterior análisis en la Mesa de Mobilidade, y desde la formación frentista señalan que es una medida ya implantada con éxito en otras localidades "e que contribuiría a reducir as dificultades para aparcar, mellorando a convivencia e o benestar da veciñanza".

El portavoz del grupo municipal nacionalista, Luis Pérez, junto a sus compañeras Antía Alberte y Genoveva Betanzos, indicó que esta iniciativa surge de un proceso "de escoita activa" iniciado cuando ostentaba la Alcaldía y en el que se recogieron las inquietudes y necesidades de los residentes como de los comerciantes de esas parroquias. Y añadió que "esta iniciativa dá continuidade a unha liña de traballo xa iniciada no anterior mandato, cando puxemos en marcha infraestruturas como os estacionamentos disuasorios de Fafián e na Avenida de Ferrol, ou a municipalización do Centenario reducindo tarifas que permitiron aliviar a presión en zonas céntricas e mellorar a mobilidade no conxunto do municipio". "O incremento de visitantes durante a temporada estival, sumado ás características urbanísticas das vilas mariñeiras, fai necesario avanzar cara a solucións que garantan un uso máis equilibrado do espazo público", subrayó. Su compañera Antía Alberte comunicó que ya existe un informe policial favorable que se aprobó en septiembre de 2025 durante el tripartito.