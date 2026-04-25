Las personas mayores de Ribeira pagarán 25 de los casi 75 euros del precio de la comida anual programada para rendirles un homenaje

Presidentes y directivos de clubes de jubilados asistieron a la presentación del evento Chechu Río

A las diez de la mañana de este próximo lunes, 27 de abril, se pondrán a la venta en la Oficina de Atención Cidadá de las actuales dependencias del consistorio de Ribeira y por 25 euros las entradas numeradas para la comida del Encontro das Persoas Maiores, repitiendo el importe del año pasado, tras incrementarse en 9 euros respecto al precio de 2024. Ese evento, que tal y como ya se informó hace unas semanas se celebrará el 10 de mayo. Esos fueron algunos de los pocos detalles que quedaban por desvelarse, como que la sesión de baile que habrá tras la sobremesa estará amenizada por Dani Fontaíña DJ. Los comensales abonarán del orden del 33% del precio de cada menú de un servicio de catering de este evento que se le adjudicó por un total de 67.300 euros a la empresa José Fajardo SL -Chicolino- por parte del Ayuntamiento ribeirense, que sufragará la cantidad restante.

Tal y como se recoge en el cartel del evento que se presentó ayer, y que incluye una imagen de barcos en el puerto y con Coroso y A Curota al fondo que fue cedida por Ramón Pérez, el encuentro arrancará a las doce y media del mediodía con una misa solemne que se oficiará en la iglesia parroquial de Santa Uxía y que estará cantada por la Coral Polifónica Municipal de Ribeira. A su conclusión empezarán a salir autobuses desde el Malecón, a la altura de la entrada del relleno portuario, según informaron fuentes municipales, para llevar a los comensales hasta un pabellón del complejo polideportivo de A Fieiteira reconvertido en salón de banquetes. De ese modo, a partir de la una y media de la tarde comenzará la recepción de los participantes en la comida.

A la presentación del evento por parte de los Servicios Sociales Comunitarios, que son los encargados de la organización y de la supervisión del contrato por parte de la empresa adjudicataria, asistieron Manuel Pérez Martínez y José Antonio Cadaval Suárez, presidente y secretario del Clube de Xubilados e Pensionistas de Aguiño; Antonio Muñiz, presidente del Clube de Xubilados e Pensionistas da Casa do Mar de Palmeira;; Estrella Franco Lijó, presidenta del Clube de Xubilados e Pensionistas de Corrubedo; Gloria Lijó Cacharrón, presidenta del Centro Social, Cultural e da Terceira Idade 'Santa Uxía', y Juan José García López, presidente del Clube de Xubilados e Pensionistas de Ribeira. Hacia ellos, como representantes de las personas que asistirán a la comida, se quiso trasmitir un mensaje de respeto y cariño, por considerar que quienes integran el colectivo de la tercera edad son quienes construyeron lo que es Ribeira en la actualidad.

Camarones, cigalas y navajas

El menú por persona constará de un primer plato con un mínimo de tres mariscos -camarones, cigalas y navajas de Aguiño y Ribeira, con un mínimo de 250 gramos en todos los casos-, de segundo habrá carrillera ibérica con patatín y de sobremesa se servirán postres variados, café e infusiones, licores- de café, aguardiente de hierbas y crema de aguardiente-, además de pan y bebidas variadas, como vinos blanco y tinto con denominación de origen, cerveza, refrescos y agua, además de complementos alimenticios, como azúcar, edulcorantes y otros que sean necesarios para completar el referido menú.

Respecto a la apuesta de este año por la navaja,después de que en la pasada edición se hizo lo propio con percebes, se indicó que se decidió seguir reforzando el vínculo con el sector del mar, motivo por el que se contará con la colaboración de las cofradías de Carreira-Aguiño -se prepararán en las planchas de su lonja- y de Ribeira, y que se buscará garantizar "un producto fresco, de calidad y de proximidad", al extraerse del área de O Carreiro dentro del plan conjunto de ambos pósitos, cuyos mariscadores trabajarán en esa zona en mayo y junio.